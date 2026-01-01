У Луцьку попрощалися з воїном Дмитром Бобровським

Сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбувся чин похорону за загиблим військовослужбовцем Дмитром Бобровським (27.10.1982 року народження).

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Боєць загинув 20 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Поховали Дмитра Бобровського у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.


