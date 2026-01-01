У центрі Луцька нові фото загиблих військових розмістять після розширення дошки





Про це повідомив у коментарі Олег Кобилинський.



Цьогоріч частину меморіального фотостенду з фотографіями загиблих військових планують розширити, оскільки місця для нових світлин вже вичерпались.



Частину дошки планують перенести на місце, де зараз розташований стенд, присвячений Героям Небесної Сотні. Це має створити додатковий простір, пояснив у коментарі misto.media директор КП «Луцькреклама» Олександр Ковальський.



Тим часом стенд «Герої Небесної Сотні» перенесуть на місце дзеркала з написом «Луцьк — це я» біля сонячного годинника.



Для реалізації проєкту потрібно провести відповідну тендерну закупівлю. Наразі на підприємстві готують проєктно-кошторисну документацію.



Орієнтовно процедуру розпочнуть у другій половині лютого, а фактичні роботи — трохи згодом, зазначив Ковальський. Після розширення дошки на неї додадуть нові світлини загиблих захисників.



Нагадаємо, стенд розміщений на Театральному майдані і складається з трьох частин:



«Герої Небесної Сотні»;



«Загинули за єдність України»;



«Герої нескореної України».

