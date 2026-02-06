Бачили катування росіянами рідної матері: з окупації повернули ще одну групу українських дітей
Сьогодні, 17:10
З тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще одну групу дітей віком від 3 місяців до 17 років. Діти бачили катування росіянами рідної матері, а ще двоє – опинилися у пастці після підриву росіянами Каховської ГЕС.
Про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише LB.ua.
"Ще одну групу дітей та підлітків вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини. Це – хлопчики та дівчина віком від 3 місяців до 17 років", – ідеться у повідомленні.
Серед врятованих дітей – сімнадцятирічна дівчина та дев’ятирічний хлопець, які пережили неодноразові вторгнення російських військових до свого дому. Під час одного з них діти стали свідками катування їхньої мами.
Восьмирічний і п’ятирічний хлопчики стали заручниками у власному домі після підриву росіянами Каховської ГЕС. Рівень води в будинку сягав майже двох метрів. Родина залишилася без світла, їжі та ліків. Мама переховувала дітей від окупантів, щоб їх не змусили вчитися в російській школі та не вилучили з родини.
Зараз діти перебувають у безпеці та отримують необхідну підтримку для поступового повернення до спокійного життя.
Порятунок українських дітей відбувся у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та завдяки роботі команди Save Ukraine.
