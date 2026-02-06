Бачили катування росіянами рідної матері: з окупації повернули ще одну групу українських дітей





Про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише



"Ще одну групу дітей та підлітків вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини. Це – хлопчики та дівчина віком від 3 місяців до 17 років", – ідеться у повідомленні.



Серед врятованих дітей – сімнадцятирічна дівчина та дев’ятирічний хлопець, які пережили неодноразові вторгнення російських військових до свого дому. Під час одного з них діти стали свідками катування їхньої мами.



Восьмирічний і п’ятирічний хлопчики стали заручниками у власному домі після підриву росіянами Каховської ГЕС. Рівень води в будинку сягав майже двох метрів. Родина залишилася без світла, їжі та ліків. Мама переховувала дітей від окупантів, щоб їх не змусили вчитися в російській школі та не вилучили з родини.



Зараз діти перебувають у безпеці та отримують необхідну підтримку для поступового повернення до спокійного життя.



Порятунок українських дітей відбувся у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та завдяки роботі команди Save Ukraine.

