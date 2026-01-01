«Температурні гойдалки»: якої погоди очікувати найближчими днями на Волині

На Волині з початку наступного тижня прогнозують короткочасне похолодання на декілька днів. Температура знизиться до -20°С.

Морози в області посиляться через вплив антициклону зіСкандинавії , пояснила у коментарі misto.media провідна синоптикиня Волинського обласного гідрометеорологічного центру Світлана Дриганюк.

Зниження температури триватиме з 9 по 11 лютого. У цей період вночі температура становитиме від -15°С до -20°С.

Послаблення холодів прогнозують з середини наступного тижня. Також поступово повернеться відлига.

Погода найближчими днями

У суботу, 7 лютого, очікується хмарність з проясненнями, невеликий сніг, місцями мокрий та ожеледиця. Уночі від -2 до -7°С, вдень від 0 до -5°С.

У неділю, 8 лютого, — хмарно, сніг, ожеледиця. Температура упродовж доби буде від -5 до -10°С.

Понеділок, 9 лютого, буде одним з найхолодніших днів на тижні. Зокрема прогнозують мінливу хмарність та ожеледицю. Уночі від -15 до -20°С, вдень від -5 до -10°С.

У вівторок, 10 лютого, без опадів. Вночі температура триматиметься на рівні 13–18°С морозу, вдень від -3 до -8°С.

У середу, 11 лютого, очікується місцями невеликий та мокрий сніг. Вночі від -5 до -10°С морозу, вдень від -3°С морозу до +2°С.

У четвер, 12 лютого, прогнозують сніг. Вночі від -1 до -7°С, вдень від -3°С до +3°С.

Прогноз на 14 лютого

До Дня закоханих фахівці прогнозують періодичні опади снігу та дощу.

Упродовж 13–15 лютого температура уночі коливатиметься від -1 до -6°С морозу, вдень — від -2°С до +3°С.

Мінлива погода, коли морози часто змінюються відлигою, є типовою для лютого.

Такі «температурні гойдалки» можуть повторюватись і до кінця місяця, однак різкі похолодання будуть нетривалими, зазначила синоптикиня.

