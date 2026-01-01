Єрмак зустрічався з низкою високопосадовців України після відставки, - ЗМІ

Андрій Єрмак зустрічався з низкою українських топпосадовців уже після своєї відставки.



Про це ідеться в розслідуванні «Української правди», пише



27 січня 2026 року журналісти зафіксували, як Олександр Камишин — радник президента зі стратегічних питань, а раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості України — відвідував будівлю в центрі Києва, яку УП називає офісом Єрмака.



До будівлі Камишин прибув із блокнотом і залишив її через годину. Слідом будівлю залишив і сам Єрмак.



У коментарі журналістам Камишин сказав, що, «можливо», відвідував офіс Єрмака, однак не може згадати, що вони обговорювали.



Біля тієї самої будівлі журналісти фіксували й посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука — той сказав, що не може «ні підтвердити, ні спростувати» зустріч із Єрмаком.



Також «Українська правда» стверджує, що ввечері 30 січня Андрій Єрмак приїздив до житлового комплексу, де живе нинішній секретар РНБО Рустем Умєров, і перебував там приблизно три години.



Сам Умєров у коментарі журналістам підтвердив зустріч. За його словами, вони з Єрмаком спілкувалися близько години на загальні теми: про життя, роботу та події в Україні. Мовляв, після звільнення Єрмака вони, попри тривалу спільну роботу, майже не мали нагоди поспілкуватися.



Звільнення Єрмака



Уранці 28 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про обшуки в Єрмака, але не назвали причин. Керівник Офісу президента підтвердив, що антикорупційні органи прийшли до нього додому. Він запевнив у повному сприянні зі свого боку.



Журналіст Financial Times Крістофер Міллер із посиланням на джерела стверджував, ніби слідчі дії пов’язані зі спецоперацією «Мідас» — масштабним розслідуванням щодо корупції в енергетичній сфері.



Джерела видання ZN.UA казали, що Єрмаку готують підозру, яка пов’язана «з його зацікавленістю одним із будинків кооперативу “Династія”». Однак «Інтерфакс-Україна» писало, що Єрмак не отримував підозри після обшуків.



А вже ввечері Зеленський заявив, що керівник його Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку.



Після звільнення Андрій Єрмак заявляв виданню New York Post, що вирушає на фронт. Однак у Міністерстві оборони повідомляли, що Єрмак не звертався до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо проходження військової служби. А в Сухопутних військах ЗСУ журналістам «Слідства.Інфо» сказали, що Єрмак не служить у них.



Натомість, як стало відомо наприкінці січня, Андрій Єрмак відновив право на заняття адвокатською діяльністю.

