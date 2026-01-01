У фірми з Луцького району через суд вимагають майже чотири мільйони

У фірми з Луцького району через суд вимагають майже чотири мільйони
Прокурори в суді наполягають на стягненні із власника нерухомості у Луцькому районі 3,7 мільйона гривень плати за землю.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Луцька окружна прокуратура звернулася до Господарського суду Волинської області із позовом в інтересах держави в особі Мар’янівської селищної ради Луцького району, щоб стягнути із приватного підприємства понад 3,7 млн грн плати за фактичне користування земельними ділянками комунальної власності.

Прокурори з'ясували, що, маючи у власності об’єкти нерухомості, суб'єкт господарювання користувався п'ятьма земельними ділянками, на яких знаходилося це майно, без жодних правовстановлюючих документів, та не сплачував орендної плати.

Через такі дії у бюджет громади не надійшло понад 3,7 млн грн, на стягненні яких і наполягатимуть прокурори в суді.

Зауважимо, що від початку 2026 року Луцькою окружною прокуратурою пред’явлено вісім позовів про стягнення до місцевих бюджетів понад 4 млн грн плати за фактичне використання земельних ділянок.

