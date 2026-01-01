24-річний волинянин неодноразово ґвалтував 13-річну дівчинку: як його покарає суд

24-річний волинянин неодноразово ґвалтував 13-річну дівчинку: як його покарає суд
Прокурори Луцької окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо 24-річного жителя одного з сіл Луцького району за фактами неодноразового зґвалтування 13-річної дівчинки (ч.ч. 4,6 ст. 152 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За даними слідства, упродовж жовтня-листопада 2025 року раніше судимий чоловік двічі ґвалтував дитину.

За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Слідчі дії за участі неповнолітньої відбувалися із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, аби не викликати повторного травмування потерпілої.

