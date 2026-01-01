97-річна волинянка відзначила день народження
Сьогодні, 13:46
У Дубечненській громаді 97-ий день народження відзначила жителька села Дубечне Василина Сорока.
Про життя жінки Суспільному розповіла секретарка сільської ради Алла Лавренюк.
Разом із чоловіком жінка виховала шістьох дітей. Впродовж життя не працювала, доглядала дітей та господарство, каже Алла Лавренюк. Після смерті чоловіка Василина Сорока залишилась сама в власній оселі, проте недалеко від неї живуть діти та онуки, які відвідують її та допомагають.
Наразі жінка вже не тримає господарства, каже Алла Лавренюк, проте має "світлий розум" та дає собі раду в самообслуговуванні.
