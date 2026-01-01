Потужне рішення для систем оповіщення - С-40 та С-40К





Відмінність версій С-40 та С-40К

Рівень гучності та принцип роботи у моделей однаковий, але модель



Стійкість до температурних коливань;

Водовідштовхувальний захист;

тривалий експлуатаційний період;

Мінімальні норми обслуговування.

Завдяки якісному електродвигуну та міцному металевому корпусу забезпечується стабільна робота навіть при активному використанні.



С-40 та С-40К - технічні характеристики

Сирени створюють сильний низькочастотний звук, який чути на далеких відстанях, не дивлячись на сторонні шуми ззовні. До ключових характеристик належать:



Електромеханічний оповіщувач;

Частота коливань 400-450 Гц;

Звуковий тиск до 120 Дб;

Дальність звукового сигналу 1000 м;

Установка – металева опора, щогла, дах;

Режим роботи – дистанційний.

Низька частота забезпечує кращу проникаючу здатність звуку в умовах щільної міської забудови та на промислових територіях.



Чому вигідно купити сирену в ТОВ «Фірма Контрагент»

Фірма Контрагент пропонує своїм клієнтам комплексний підхід до постачання обладнання для систем оповіщення та має свої ключові переваги співпраці:



Лише оригінальне обладнання;

Професійна консультація;

сприяння розрахунку радіусу покриття;

Техпідтримка;

Оперативна доставка

Кваліфіковані спеціалісти фірми допоможуть підібрати оптимальне рішення для конкретного об'єкта з урахуванням усіх вимог до системи оповіщення (забудови, площа).



Якщо вам потрібне надійне обладнання для систем звукового сповіщення, сирена С-40 або С-40К стане ефективним рішенням для захисту.



Звертайтесь у «Фірма Контрагент» для отримання консультації та оформлення замовлення.





