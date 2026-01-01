Потужне рішення для систем оповіщення - С-40 та С-40К

Сирена сигнальна С-40 і С-40К це потужне електромеханічне обладнання, призначене для подачі звукових сигналів при - техногенних аваріях, надзвичайних ситуаціях, повітряній тривозі та інших загрозах. Їх використовують у системах масового оповіщення та на промислових/стратегічних об'єктах по всій території України.

Відмінність версій С-40 та С-40К


Рівень гучності та принцип роботи у моделей однаковий, але модель С-40К адаптована під складніші кліматичні умови. Плюси моделі:

  • Стійкість до температурних коливань;

  • Водовідштовхувальний захист;

  • тривалий експлуатаційний період;

  • Мінімальні норми обслуговування.

    • Завдяки якісному електродвигуну та міцному металевому корпусу забезпечується стабільна робота навіть при активному використанні.

    С-40 та С-40К - технічні характеристики


    Сирени створюють сильний низькочастотний звук, який чути на далеких відстанях, не дивлячись на сторонні шуми ззовні. До ключових характеристик належать:

  • Електромеханічний оповіщувач;

  • Частота коливань 400-450 Гц;

  • Звуковий тиск до 120 Дб;

  • Дальність звукового сигналу 1000 м;

  • Установка – металева опора, щогла, дах;

  • Режим роботи – дистанційний.

    • Низька частота забезпечує кращу проникаючу здатність звуку в умовах щільної міської забудови та на промислових територіях.

    Чому вигідно купити сирену в ТОВ «Фірма Контрагент»


    Фірма Контрагент пропонує своїм клієнтам комплексний підхід до постачання обладнання для систем оповіщення та має свої ключові переваги співпраці:

  • Лише оригінальне обладнання;

  • Професійна консультація;

  • сприяння розрахунку радіусу покриття;

  • Техпідтримка;

  • Оперативна доставка

    • Кваліфіковані спеціалісти фірми допоможуть підібрати оптимальне рішення для конкретного об'єкта з урахуванням усіх вимог до системи оповіщення (забудови, площа).

    Якщо вам потрібне надійне обладнання для систем звукового сповіщення, сирена С-40 або С-40К стане ефективним рішенням для захисту.

    Звертайтесь у «Фірма Контрагент» для отримання консультації та оформлення замовлення.
