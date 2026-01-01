Якою буде погода у Луцьку та на Волині 18 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 18 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 18 лютого
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-13° морозу, вдень 4-6° морозу.
Область
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14° морозу, вдень 2-7° морозу.
