Якою буде погода у Луцьку та на Волині 18 лютого





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 18 лютого



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-13° морозу, вдень 4-6° морозу.



Область



Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14° морозу, вдень 2-7° морозу.

