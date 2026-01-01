У поштових відділеннях Луцька можна верифікувати Starlink: подробиці





Ініціативу реалізують Міністерство оборони та Міністерство цифрової трансформації, передає



Нагадуємо, Starlink треба зареєструвати, щоб протидіяти використанню росіянами супутникового звʼязку. Незареєстровані прилади відключать.



Як пройти верифікацію

Фізичні особи:



один термінал можна верифікувати дистанційно;



якщо пристроїв до трьох — потрібно бути з ними під час подання заяви у відділенні.



Юридичні особи:



подають дані повністю онлайн через портал «Дія» без необхідності приносити обладнання.



Які документи та дані потрібні

Для подання заяви у відділенні необхідно мати:



паспорт (ID-картка або книжечка) чи закордонний паспорт;



реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);



UTID або Dish ID (у застосунку Starlink);



серійний номер комплекту (зазначений на коробці);



номер облікового запису Starlink.



У відділеннях «Нової пошти» можна попередньо зареєструвати дані онлайн, щоб скоротити час оформлення.



Після перевірки інформацію передаватимуть до Мінцифри, а підтверджений термінал внесуть до білого списку.

