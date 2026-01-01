У поштових відділеннях Луцька можна верифікувати Starlink: подробиці

Верифікувати термінали Starlink тепер можна не лише у ЦНАПах, а й у відділеннях «Укрпошти» та «Нової Пошти».

Ініціативу реалізують Міністерство оборони та Міністерство цифрової трансформації, передає misto.media.

Нагадуємо, Starlink треба зареєструвати, щоб протидіяти використанню росіянами супутникового звʼязку. Незареєстровані прилади відключать.

Як пройти верифікацію
Фізичні особи:

один термінал можна верифікувати дистанційно;

якщо пристроїв до трьох — потрібно бути з ними під час подання заяви у відділенні.

Юридичні особи:

подають дані повністю онлайн через портал «Дія» без необхідності приносити обладнання.

Які документи та дані потрібні
Для подання заяви у відділенні необхідно мати:

паспорт (ID-картка або книжечка) чи закордонний паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

UTID або Dish ID (у застосунку Starlink);

серійний номер комплекту (зазначений на коробці);

номер облікового запису Starlink.

У відділеннях «Нової пошти» можна попередньо зареєструвати дані онлайн, щоб скоротити час оформлення.

Після перевірки інформацію передаватимуть до Мінцифри, а підтверджений термінал внесуть до білого списку.

