У Луцькому зоопарку проживає 2700 тварин





Про це йшла мова під час засідання виконавчого комітету міської ради, інформує



Члени виконкому розглянули питання про роботу комунального підприємства «Луцький зоопарк» за 2023–2025 роки.



Комунальне підприємство «Луцький зоопарк» було засноване у 1979 році. Основною метою діяльності є збереження та відтворення рідкісних тварин у напіввільних умовах. Станом на сьогодні, у зоопарку мешкає 134 види тварин загальною кількістю 2 700 особин.



Луцький зоопарк є серед засновників Асоціації зоопарків України, входить до єдиної системи зоопарків світу Species360. Завдяки членству в Асоціації, підприємство переймає кращий досвід провідних зоопарків світу щодо утримання тварин, збагачення середовища для них в наявних вольєрах, а також здійснює поповнення колекції, бере участь в Програмі збереження рідкісних та видів тварин, що зникають.

