18 лютого на Волині: гортаючи календар

18 лютого відзначає день народження адвокат Олег Антонюк (на фото).Також цього дня особисте свято в громадського діяча, ексдепутата Луцької міської ради Антона Сосновського.ВолиньPost вітає усіх, хто святкує день народження 18 лютого, а також іменників цього дня – Антонів та Макарів, – та зичить міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті.18 лютого православна церква в Україні вшановує пам'ять святителя Агапіта Сповідника, єпископа Синадського.18 лютого - вівсянкин день. Вважалося, що пташка-вівсянка приносить весну. Господині готували страви з вівса та печиво у формі пташок.Сьогодні Міжнародний день батарейки (на честь народження Алессандро Вольта), День Плутона (відкриття планети у 1930 році).