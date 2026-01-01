18 лютого на Волині: гортаючи календар

18 лютого на Волині: гортаючи календар
18 лютого відзначає день народження адвокат Олег Антонюк (на фото).

Також цього дня особисте свято в громадського діяча, ексдепутата Луцької міської ради Антона Сосновського.

ВолиньPost вітає усіх, хто святкує день народження 18 лютого, а також іменників цього дня – Антонів та Макарів, – та зичить міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті.

18 лютого православна церква в Україні вшановує пам'ять святителя Агапіта Сповідника, єпископа Синадського.

18 лютого - вівсянкин день. Вважалося, що пташка-вівсянка приносить весну. Господині готували страви з вівса та печиво у формі пташок.

Сьогодні Міжнародний день батарейки (на честь народження Алессандро Вольта), День Плутона (відкриття планети у 1930 році).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: день народження, свята, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
18 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Як відключатимуть світло 18 лютого: прогноз
17 лютого, 23:19
На Волині подорожчали продукти на Масницю: огляд цін
17 лютого, 22:43
У Луцькому зоопарку проживає 2700 тварин
17 лютого, 22:12
Скандал на Волині: у Любомлі інтернам почали виплачувати мізерну зарплату
17 лютого, 21:45
Медіа
відео
1/8