У київській лікарні зупинилося серце Героя з Волині

До Доросинівської громади на Волині надійшла трагічна звістка про смерть у шпиталі військовослужбовцяПро це у громада повідомила у фейссбуці.Місцева влада із сумом і болем сповістила про загибель земляка Гринюка Олега Олександровича (29.03.1971 року народження) з села Вічині Доросинівської громади.Молодший сержант, вірний військовій присязі, помер 15 лютого 2026 року внаслідок поранення у стаціонарі КНП «КМКЛ» у Києві.Про час прибуття траурного кортежу та церемонію прощання з Героєм повідомлять згодом.«Із глибокою скорботою розділяємо горе рідних. Із шаною та повагою схиляємо голови перед ГЕРОЄМ На території громади оголошена жалоба по 19 лютого включно. Герої не вмирають! Герої живуть вічно! Слава Україні!» - йдеться у повідомленні.