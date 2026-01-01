У київській лікарні зупинилося серце Героя з Волині

У київській лікарні зупинилося серце Героя з Волині
До Доросинівської громади на Волині надійшла трагічна звістка про смерть у шпиталі військовослужбовця Олега Гринюка.

Про це у громада повідомила у фейссбуці.

Місцева влада із сумом і болем сповістила про загибель земляка Гринюка Олега Олександровича (29.03.1971 року народження) з села Вічині Доросинівської громади.

Молодший сержант, вірний військовій присязі, помер 15 лютого 2026 року внаслідок поранення у стаціонарі КНП «КМКЛ» у Києві.

Про час прибуття траурного кортежу та церемонію прощання з Героєм повідомлять згодом.

«Із глибокою скорботою розділяємо горе рідних. Із шаною та повагою схиляємо голови перед ГЕРОЄМ На території громади оголошена жалоба по 19 лютого включно. Герої не вмирають! Герої живуть вічно! Слава Україні!» - йдеться у повідомленні.
У київській лікарні зупинилося серце Героя з Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У резонансній «земельній» справі на Волині – перший вирок
Сьогодні, 10:01
Закривають огляд для інших водіїв: у Луцьку просять заборонити парковку для фур вздовж міських доріг
Сьогодні, 09:40
У київській лікарні зупинилося серце Героя з Волині
Сьогодні, 09:32
Зеленський доручив українській команді на переговорах організувати його зустріч із путіним
Сьогодні, 09:17
Пироги з буряками та вишнями: старовинний волинський рецепт
Сьогодні, 09:05
Медіа
відео
1/8