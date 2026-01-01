У київській лікарні зупинилося серце Героя з Волині
Сьогодні, 09:32
До Доросинівської громади на Волині надійшла трагічна звістка про смерть у шпиталі військовослужбовця Олега Гринюка.
Про це у громада повідомила у фейссбуці.
Місцева влада із сумом і болем сповістила про загибель земляка Гринюка Олега Олександровича (29.03.1971 року народження) з села Вічині Доросинівської громади.
Молодший сержант, вірний військовій присязі, помер 15 лютого 2026 року внаслідок поранення у стаціонарі КНП «КМКЛ» у Києві.
Про час прибуття траурного кортежу та церемонію прощання з Героєм повідомлять згодом.
«Із глибокою скорботою розділяємо горе рідних. Із шаною та повагою схиляємо голови перед ГЕРОЄМ На території громади оголошена жалоба по 19 лютого включно. Герої не вмирають! Герої живуть вічно! Слава Україні!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у громада повідомила у фейссбуці.
Місцева влада із сумом і болем сповістила про загибель земляка Гринюка Олега Олександровича (29.03.1971 року народження) з села Вічині Доросинівської громади.
Молодший сержант, вірний військовій присязі, помер 15 лютого 2026 року внаслідок поранення у стаціонарі КНП «КМКЛ» у Києві.
Про час прибуття траурного кортежу та церемонію прощання з Героєм повідомлять згодом.
«Із глибокою скорботою розділяємо горе рідних. Із шаною та повагою схиляємо голови перед ГЕРОЄМ На території громади оголошена жалоба по 19 лютого включно. Герої не вмирають! Герої живуть вічно! Слава Україні!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У резонансній «земельній» справі на Волині – перший вирок
Сьогодні, 10:01
Закривають огляд для інших водіїв: у Луцьку просять заборонити парковку для фур вздовж міських доріг
Сьогодні, 09:40
У київській лікарні зупинилося серце Героя з Волині
Сьогодні, 09:32
Зеленський доручив українській команді на переговорах організувати його зустріч із путіним
Сьогодні, 09:17
Пироги з буряками та вишнями: старовинний волинський рецепт
Сьогодні, 09:05