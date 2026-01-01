У резонансній «земельній» справі на Волині – перший вирок

Суд виніс вирок першому із трьох підозрюваних у резонансній справі щодоПро це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно підприємця та колишнього керівника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області. За даними слідства, вони у змові з депутатом районної ради незаконно вивели з державної власності п'ять земельних ділянок водного фонду в Луцькому районі. Сума завданих державі збитків перевищила 8 мільйонів гривень.Встановлено, що депутат райради, який очолював профільну комісію з питань земельних відносин, підшукав п’ятьох військовослужбовців зі статусом учасників бойових дій, які мають законне право на безоплатне отримання земельних ділянок. Використовуючи їхні персональні дані без їхньої фактичної участі, він організував оформлення необхідної землевпорядної документації.Потім спільники через посадовця Держгеокадастру залучили до реалізації схеми спеціалізоване підприємство, яке розробило проєкти землеустрою для відведення ділянок нібито під ведення сільського господарства. Згодом від імені військовослужбовців подали відповідні заяви про надання земельних ділянок.Частина цих ділянок розташована на землях водного фонду – у прибережній захисній смузі річки Стир за межами населених пунктів Боратинської громади. Відповідно до законодавства такі землі не можуть вибувати з державної власності. Однак, попри встановлену заборону, посадовець підписав накази про їх передачу без зміни цільового призначення.У результаті – власником трьох земельних ділянок став підприємець. Решту ділянок йому переоформити не вдалося, оскільки протиправну схему викрили правоохоронці.Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, а підприємцю також інкриміновано ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України.Раніше суд ухвалив щодо підприємця обвинувальний вирок та призначив покарання у виді 4 років позбавлення волі з іспитовим строком. Двом іншим обвинуваченим загрожує до 6 років позбавлення волі.Прокурори заявили цивільний позов з метою відшкодування завданих збитків та повернення земель у державну власність.Досудове розслідування здійснювали слідчі Територіального управління ДБР у місті Львові за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.Нагадаємо, що у грудні 2025 року правоохоронці викрили протиправну схему, а спільникам повідомили про підозру.