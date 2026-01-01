Обірвалося життя колишнього голови райради на Волині

На Волині перестало битися серце колишнього голови Володимирської районної ради Степана Слащука.

Про це у телеграмі повідомив Твій Володимир.

«З глибоким сумом повідомляємо, що відійшов у вічність Слащук Степан Миколайович, колишній голова Володимир-Волинської районної ради. Він був доброю, щирою та шанованою людиною у нашому місті», - йдеться у повідомленні.


Попрощатися з ним можна у Будинку Смутку, біля храму Різдва Христового сьогодні з 19:00

Чин похорону відбудеться о 12:00 у Василівській церкві.

«Співчуття рідним та близьким», - йдеться у повідомленні.

