Обірвалося життя колишнього голови райради на Волині

Степана Слащука.



Про це у телеграмі



«З глибоким сумом повідомляємо, що відійшов у вічність Слащук Степан Миколайович, колишній голова Володимир-Волинської районної ради. Він був доброю, щирою та шанованою людиною у нашому місті», - йдеться у повідомленні.





Попрощатися з ним можна у Будинку Смутку, біля храму Різдва Христового сьогодні з 19:00



Чин похорону відбудеться о 12:00 у Василівській церкві.



«Співчуття рідним та близьким», - йдеться у повідомленні.





