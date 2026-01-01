Нова втрата: у лікарні Дніпра від поранень зупинилося серце Героя з Волині

Не встигає оговтатися відКамінь-Каширська громада, як знову сповістили страшну звістку.Несподівано зупинилося серце відважного воїна із села Добре –, 1987 року народження, повідомляє Камінь-Каширська міськрада.Боєць помер 20 лютого 2026 року, у лікарні міста Дніпра, від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Дуже тяжко прийняти втрату молодого, повного сил, енергії Захисника.«Вічна пам'ять, Слава, честь нашому оборонцю. Хай Господь прийме його душу в свої обійми. Глибока і невиліковна рана в серцях людей, які знали і любили воїна. Розділяємо горе втрати із рідними Валерія Калапуца. Сил, терпіння вам, щоб прийняти страшну втрату», - зазначили у міськраді.Деталі прибуття скорботного кортежу із померлим оборонцем повідомлять додатково.