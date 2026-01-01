Нова втрата: у лікарні Дніпра від поранень зупинилося серце Героя з Волині
Сьогодні, 09:21
Не встигає оговтатися від страшних втрат Камінь-Каширська громада, як знову сповістили страшну звістку.
Несподівано зупинилося серце відважного воїна із села Добре – Калапуца Валерія Адамовича, 1987 року народження, повідомляє Камінь-Каширська міськрада.
Боєць помер 20 лютого 2026 року, у лікарні міста Дніпра, від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Дуже тяжко прийняти втрату молодого, повного сил, енергії Захисника.
«Вічна пам'ять, Слава, честь нашому оборонцю. Хай Господь прийме його душу в свої обійми. Глибока і невиліковна рана в серцях людей, які знали і любили воїна. Розділяємо горе втрати із рідними Валерія Калапуца. Сил, терпіння вам, щоб прийняти страшну втрату», - зазначили у міськраді.
Деталі прибуття скорботного кортежу із померлим оборонцем повідомлять додатково.
