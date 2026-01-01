Як працює у Луцьку благодійна їдальня

благодійній їдальні, що розташована в підземеллі Свято-Василівського жіночого монастиря на вулиці Парковій у Луцьку, щодня організовують гарячі обіди. Їжу готують для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.



Про це розповіла засновниця волонтерського проєкту Олена Корецька, яка працює в їдальні понад 4 роки, пише



Відвідують їдальню орієнтовно 200 людей у будні та до 300 людей на вихідних. З її слів, з грошима для закупівлі продуктів та приготування страв допомагають благодійники.



Пообідати до благодійної їдальні щодня приходить пенсіонер Георгій Якович. Чоловік проживає сам. Каже: господарювати складно, але сніданок і вечерю готує вдома.



"Кожний день тут проходжу цією дорогою і заходжу сюди обов'язково. Людей дуже багато завжди збирається, тому що вони знають: прийде той час о 12:00 — і обід буде готовий. Лоточок треба з собою брати. Літом, то обов'язково, а зимою може банка лопнути. Взагалі скляну тару в основному беруть люди", — сказав відвідувач їдальні.



Ганна Ухрімчук працює у благодійній їдальні кухаркою. Жінка розповіла, що варить кожного дня до 100 літрів гарячої їжі. Нині в меню — гороховий суп.



"Оце ми горох варимо, картоплю кидаємо, потім горох, ковбаску, всякі приправи, моркву. Тут кипить наш горох. Мішечок, там у мішечку 25 кілограмів. Ще трошки осталося, ще на одну каструлю. А так мішечок іде", — зазначила працівниця їдальні.



Щоб нагодувати 300 людей, Ганна Ухрімчук починає готувати заздалегідь, роботу розпочинає о 8:00. У мисках — нарізана капуста, підготовлена на ліниві голубці.



Організацією процесу опікується засновниця благодійної їдальні Олена Корецька. З її слів, собівартість порції становить 66 гривень. Щодня споживають 30 буханок хліба: видають по декілька шматків кожному відвідувачу.



"В нас основна маса — це потребуючі пенсіонери, одинокі, які реально ходили по смітниках, брали звідти їжу. Зараз вони цього не роблять, бо ми їх годуємо. В нас немає вихідних. Ми 365 днів в році годуємо цих людей. До нас приходить от хлопчик, йому десь років 20, він наркоман. Ну як його не нагодувати? Це ж чийсь син", — додала лучанка.



Коли страва готова, кухарка разом із волонтерами виносять їжу на роздачу людям. Опівдні в приміщенні їдальні утворюється черга з охочих отримати гарячий обід.



Олена Корецька просить долучатися лучан до благодійної ініціативи, оскільки продуктів часто не вистачає. Востаннє, з її слів, виникла проблема з нестачею картоплі.



"Було б дуже добре, якби спільнота міста долучалася до цього проєкту. На сьогоднішній день у нас знову виникла проблема з картоплею. Картопля закінчується, починається весна, її знову немає. Вчора я, наприклад, обдзвонила 20-х людей, двоє з яких тільки погодились привезти цю картоплю", — додала засновниця проєкту.







