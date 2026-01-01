На Волині судили водія, який збив чоловіка на переході: що вирішив суд

На Волині судили водія, який збив чоловіка на переході: що вирішив суд
У Луцьку водія за скоєну ДТП, в якій постраждав пішохід, покарали штрафом.

За інформацією суду, пригода сталася вдень 19 листопада, пишуть "Волинські новии".

Водій Volvo Дмитро Ш., повертаючи з проспекту Молоді на Соборності, не надав дорогу чоловіку на пішохідному переходу і скоїв наїзд на нього. Внаслідок аварії пішохід отримав легкі тілесні ушкодження.

На судове засідання Дмитро Ш. не прийшов, але подав заяву, в якій визнав вину і просив суворо його не карати. Провина чоловіка також була доведена дослідженими доказами: рапортом поліцейського, відеозаписом з місця події тощо.

Тож суддя, визнавши чоловіка винним у спричиненні ДТП, оштрафував його на 850 гривень.

Теги: суд, покарання
