На Волині судили водія, який збив чоловіка на переході: що вирішив суд





За інформацією суду, пригода сталася вдень 19 листопада, пишуть



Водій Volvo Дмитро Ш., повертаючи з проспекту Молоді на Соборності, не надав дорогу чоловіку на пішохідному переходу і скоїв наїзд на нього. Внаслідок аварії пішохід отримав легкі тілесні ушкодження.



На судове засідання Дмитро Ш. не прийшов, але подав заяву, в якій визнав вину і просив суворо його не карати. Провина чоловіка також була доведена дослідженими доказами: рапортом поліцейського, відеозаписом з місця події тощо.



Тож суддя, визнавши чоловіка винним у спричиненні ДТП, оштрафував його на 850 гривень.

