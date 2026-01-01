На Волині судили водія, який збив чоловіка на переході: що вирішив суд
Сьогодні, 08:20
У Луцьку водія за скоєну ДТП, в якій постраждав пішохід, покарали штрафом.
За інформацією суду, пригода сталася вдень 19 листопада, пишуть "Волинські новии".
Водій Volvo Дмитро Ш., повертаючи з проспекту Молоді на Соборності, не надав дорогу чоловіку на пішохідному переходу і скоїв наїзд на нього. Внаслідок аварії пішохід отримав легкі тілесні ушкодження.
На судове засідання Дмитро Ш. не прийшов, але подав заяву, в якій визнав вину і просив суворо його не карати. Провина чоловіка також була доведена дослідженими доказами: рапортом поліцейського, відеозаписом з місця події тощо.
Тож суддя, визнавши чоловіка винним у спричиненні ДТП, оштрафував його на 850 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
За інформацією суду, пригода сталася вдень 19 листопада, пишуть "Волинські новии".
Водій Volvo Дмитро Ш., повертаючи з проспекту Молоді на Соборності, не надав дорогу чоловіку на пішохідному переходу і скоїв наїзд на нього. Внаслідок аварії пішохід отримав легкі тілесні ушкодження.
На судове засідання Дмитро Ш. не прийшов, але подав заяву, в якій визнав вину і просив суворо його не карати. Провина чоловіка також була доведена дослідженими доказами: рапортом поліцейського, відеозаписом з місця події тощо.
Тож суддя, визнавши чоловіка винним у спричиненні ДТП, оштрафував його на 850 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Путін уже розпочав Третю світову війну, - Зеленський
Сьогодні, 09:16
Як працює у Луцьку благодійна їдальня
Сьогодні, 09:06
На Волині судили водія, який збив чоловіка на переході: що вирішив суд
Сьогодні, 08:20
В Україні почала дорожчати картопля
Сьогодні, 07:15
Великий піст 2026: як харчуватися і що не можна робити
Сьогодні, 05:17