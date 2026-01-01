В Україні почала дорожчати картопля





При цьому, за словами виробників, запаси якісної картоплі у сховищах поступово скорочуються, і саме це є головною причиною зростання цін у даному сегменті.



На даний момент українські виробники пропонують до продажу картопля в діапазоні 7-14 грн/кг ($0,16-0,32/кг), залежно від якості, сорту та обсягів запропонованих партій продукції, що в середньому на 17% дорожче ніж раніше.



Головною причиною збільшення інтересу до закупівель, на думку експертів, стало загальне скорочення пропозиції картоплі у місцевих господарствах. Справа в тому, що багато виробників, які не мають потужностей для тривалого зберігання, завершили продаж своєї продукції ще до Нового року.



На думку експертів, в останні місяці поточного маркетингового сезону не виключено і масових постачань імпортної картоплі на український ринок, що є традиційним, незважаючи на високі показники виробництва «другого хліба» в Україні, які декларує Укрстат.



Також підтримку цін надає досить високий попит на якісну продукцію з боку гуртових компаній, які все частіше заявляють про відсутність у господарствах необхідних обсягів такої продукції. Фермери, у свою чергу, пов’язують основні проблеми якості з несприятливими погодними умовами в період збирання врожаю в 2025 році: тривалі дощі негативно позначилися не лише на товарному вигляді картоплі, а й на її лежкості.



Варто зазначити, що на сьогоднішній день картопля в Україні надходить у продаж, в середньому на 56% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку минулого тижня на внутрішньому ринку України встановилася тенденція до подорожчання картоплі, повідомляють аналітики проекту EastFruit При цьому, за словами виробників, запаси якісної картоплі у сховищах поступово скорочуються, і саме це є головною причиною зростання цін у даному сегменті.На даний момент українські виробники пропонують до продажу картопля в діапазоні 7-14 грн/кг ($0,16-0,32/кг), залежно від якості, сорту та обсягів запропонованих партій продукції, що в середньому на 17% дорожче ніж раніше.Головною причиною збільшення інтересу до закупівель, на думку експертів, стало загальне скорочення пропозиції картоплі у місцевих господарствах. Справа в тому, що багато виробників, які не мають потужностей для тривалого зберігання, завершили продаж своєї продукції ще до Нового року.На думку експертів, в останні місяці поточного маркетингового сезону не виключено і масових постачань імпортної картоплі на український ринок, що є традиційним, незважаючи на високі показники виробництва «другого хліба» в Україні, які декларує Укрстат.Також підтримку цін надає досить високий попит на якісну продукцію з боку гуртових компаній, які все частіше заявляють про відсутність у господарствах необхідних обсягів такої продукції. Фермери, у свою чергу, пов’язують основні проблеми якості з несприятливими погодними умовами в період збирання врожаю в 2025 році: тривалі дощі негативно позначилися не лише на товарному вигляді картоплі, а й на її лежкості.Варто зазначити, що на сьогоднішній день картопля в Україні надходить у продаж, в середньому на 56% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію