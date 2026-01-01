Великий піст 2026: як харчуватися і що не можна робити
Сьогодні, 05:17
Щоб піст приніс користь, а не виснаження, ви маєте вживати достатню кількість білків та корисних елементів із рослинної їжі. Для середньостатистичної людини добова потреба у білку складає 1 г на 1 кг маси тіла. Найбільше протеїну можна отримати із бобових, грибів, спіруліни, горіхів, шпинату та деяких видів капусти.
Що можна їсти під час посту:
Крупи і злаки
Овочі і фрукти
Гриби
Морську капусту
Горіхи і насіння
Борошняні вироби, хліб і макарони, у складі яких немає яєць, масла і молока
Різноманітні соуси — кетчуп, аджика, соєвий соус, пісний майонез
Нежирні солодощі: галети, мармелад, сухофрукти
Мед
У несуворі дні посту дозволяється вживати олію, а у свята Вербної неділі та Благовіщення Пресвятої Богородиці можна їсти рибу і морепродукти.
Що не можна їсти у піст:
М’ясо і м’ясні продукти
Яйця
Будь-які молочні продукти
Жирні солодощі і випічку
Шоколад
Фастфуд
Алкоголь
Під час посту бажано утримуватися від розважальних заходів і перегляду веселих фільмів і телепередач. Не можна злитися і лихословити. Також під час посту не влаштовують весілля і гучні святкування. Один із гріхів — піддаватися смутку.
