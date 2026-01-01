Великий піст 2026: як харчуватися і що не можна робити

Великий піст 2026: як харчуватися і що не можна робити
Щоб піст приніс користь, а не виснаження, ви маєте вживати достатню кількість білків та корисних елементів із рослинної їжі. Для середньостатистичної людини добова потреба у білку складає 1 г на 1 кг маси тіла. Найбільше протеїну можна отримати із бобових, грибів, спіруліни, горіхів, шпинату та деяких видів капусти.

Що можна їсти під час посту:

Крупи і злаки

Овочі і фрукти

Гриби

Морську капусту

Горіхи і насіння

Борошняні вироби, хліб і макарони, у складі яких немає яєць, масла і молока

Різноманітні соуси — кетчуп, аджика, соєвий соус, пісний майонез

Нежирні солодощі: галети, мармелад, сухофрукти

Мед

У несуворі дні посту дозволяється вживати олію, а у свята Вербної неділі та Благовіщення Пресвятої Богородиці можна їсти рибу і морепродукти.

Що не можна їсти у піст:

М’ясо і м’ясні продукти

Яйця

Будь-які молочні продукти

Жирні солодощі і випічку

Шоколад

Фастфуд

Алкоголь

Під час посту бажано утримуватися від розважальних заходів і перегляду веселих фільмів і телепередач. Не можна злитися і лихословити. Також під час посту не влаштовують весілля і гучні святкування. Один із гріхів — піддаватися смутку.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: піст, Великдень, харчування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Великий піст 2026: як харчуватися і що не можна робити
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 23 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: прогноз на 23 лютого
Сьогодні, 01:30
23 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Угорщина зірве останню спробу ЄС ухвалити ювілейні санкції проти РФ
22 лютого, 23:19
Медіа
відео
1/8