Великий піст 2026: як харчуватися і що не можна робити

Щоб піст приніс користь, а не виснаження, ви маєте вживати достатню кількість білків та корисних елементів із рослинної їжі. Для середньостатистичної людини добова потреба у білку складає 1 г на 1 кг маси тіла. Найбільше протеїну можна отримати із бобових, грибів, спіруліни, горіхів, шпинату та деяких видів капусти.Крупи і злакиОвочі і фруктиГрибиМорську капустуГоріхи і насінняБорошняні вироби, хліб і макарони, у складі яких немає яєць, масла і молокаРізноманітні соуси — кетчуп, аджика, соєвий соус, пісний майонезНежирні солодощі: галети, мармелад, сухофруктиМедУ несуворі дні посту дозволяється вживати олію, а у свята Вербної неділі та Благовіщення Пресвятої Богородиці можна їсти рибу і морепродукти.М’ясо і м’ясні продуктиЯйцяБудь-які молочні продуктиЖирні солодощі і випічкуШоколадФастфудАлкогольПід час посту бажано утримуватися від розважальних заходів і перегляду веселих фільмів і телепередач. Не можна злитися і лихословити. Також під час посту не влаштовують весілля і гучні святкування. Один із гріхів — піддаватися смутку.