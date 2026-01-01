Курс валют на 23 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 43,27 (+1 коп.)



Курс євро

1 євро — 50,91 (0 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 12,05 (-1 коп.)

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

