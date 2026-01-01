На Волині представники УПЦ МП зірвали перехід парафіян у ПЦУ





Довідка: Свято-Миколаївська церква у селі Смолигів — пам’ятка архітектури національного значення, збудована у 1743 році як греко-католицький храм. Церква належить до архаїчного типу дерев’яних волинських храмів із тризрубним планом та несиметричною композицією. Поруч розташована дерев’яна дзвіниця XVIII століття.



Збори розпочалися зі спільної молитви. Після цього прихильники переходу до ПЦУ запропонували вшанувати хвилиною мовчання загиблих українських воїнів. Далі було обрано головуючого, секретаря та лічильну комісію. Голосування планували проводити у відкритий спосіб і за паспортами. Було облаштовано два столи – один для збору голосів за ПЦУ, інший – за мп.



Втім, процедура швидко вийшла з-під контролю. Попередня домовленість про голосування за паспортами фактично не була дотримана — участь у голосуванні брали всі, хто перебував у залі і всі, кого встигли туди покликати, аби вони поставили свій підпис.



За упц мп, як розповіли БУГу пізніше, проголосував і чинний настоятель храму Микола Омельчук, а також члени його родини та юрист, спеціально запрошений на зібрання.



Обраний голова зборів Петро Громик повідомив БУГу по завершенню, що очікував спокійного та законного процесу.



«Ми розраховували на чесні, спокійні збори громади. Хотіли, щоб усе відбулося законно — щоб люди зі Смолигова самі визначили долю свого храму. Але те, що сталося, важко назвати справедливим процесом».



За його словами та словами мешканців села, напередодні зборів священники упц мп проводили активну агітацію серед мешканців. Під час самого зібрання вони не залишилися осторонь — виступали, коментували події та відкрито впливали на хід голосування, дозволяючи собі глузування й сміх під час виступів прихильників ПЦУ.



«У приміщенні перебували двоє священників упц мп та юристи, які уважно спостерігали за процедурою і за тим, хто та як голосує. Це створювало відчуття контролю і психологічного тиску. За таких умов важко говорити про спокійний і вільний вибір громади», — зазначив Громик.



Процедура голосування викликала сумніви у легітимності зборів Частина місцевих жителів у коментарях журналістам наголошувала, що за таких умов голосування не може вважатися об’єктивним.



У залі неодноразово виникали гострі та емоційні дискусії. Один зі священнослужителів звертався до журналістів із проханням не фіксувати окремі моменти.



Серед тих, хто виступав на підтримку переходу до ПЦУ, були ветерани. Вони висловлювали свою позицію, наголошуючи, що в умовах повномасштабної війни не розуміють підтримки упц мп.



«Напередодні, я звертався до настоятеля храму із пропозицією перейти до ПЦУ разом із людьми. У відповідь почули: “Як я можу перейти, якщо люди проти?” Але люди ще не мали можливості чесно висловити свою позицію, що є на мою думку маніпуляцією», — розповів Громик.



Що далі



Петро Громик повідомив, що наразі громада консультується з юристами щодо можливості проведення нових зборів, які б відобразили реальне волевиявлення мешканців.



«Ми були готові до відкритого волевиявлення громади, але його фактично не дали провести. Зараз консультуємося з юристами щодо того, як провести нові збори, які би визначили реальне волевиявлення громади. Ми будемо боротися за українську церкву у Смолигові. У нас уже дванадцятий рік війни, і громада має право сама визначати своє майбутнє».

