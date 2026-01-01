У Луцьку на ЛПЗ зграя собак покусала дитину – мешканці б'ють на сполох

У Луцьку на ЛПЗ зграя собак покусала дитину – мешканці б'ють на сполох
У Луцьку в мікрорайоні ЛПЗ безпритульні собаки напали на дитину й покусали її.

Про це повідомляють фейсбук-спільноті «Гнідава - ЛПЗ - ДПЗ - ГПЗ - Луцьк», передає "Конкурент".

Напад собак на дитину стався 22 лютого, на вулиці Сергія Климчука (колишня Бенделіані) у Луцьку.

«Сьогодні біля "Лучана" по вул Бенделіані дитину покусали собаки. Зграя з трьох: один рудий на високих ногах, чорний кудлатий та коричневий. Будьте обережні, слідкуйте за дітьми», – йдеться в дописі.

Автор опублікував фото одного із трьох псів, який був у зграї.

У коментарях під постом пишуть, що на ЛПЗ напади цих собак непоодинокі – вони покусали уже багатьох людей.

«Робила звернення на гарячу лінію 15-80, написали, що має розглянути КП "Ласка", але результату нема!!» – зазначає лучанка.

Коментатори тегають міського голову, аби він взяв ситуацію під контроль, оскільки реакції на проблему від відповідних служб не видно.

Містяни закликають знайти вихід із ситуації, що склалася, адже собак у мікрорайоні дуже багато. Не всі вони агресивні, але є декілька тварин, які регулярно нападають без причини і на дітей, і на дорослих.


Теги: собаки, Волинь
