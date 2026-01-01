Якою буде погода у Луцьку та на Волині 23 лютого





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 23 лютого



Луцьк



Хмарно. Вночі помірний дощ та мокрий сніг. Вдень невеликий дощ. Слабка ожеледь. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.



Область



Хмарно. Вночі помірний дощ та мокрий сніг. Вдень невеликий дощ. Слабка ожеледь. Вночі та вранці місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с., вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2°морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.

