На Волині лелека на зиму оселився в конюшні. ВІДЕО

На Волині лелека на зиму оселився в конюшні.





Лелеку знайшли і врятували у Ківерцях, розповів Володимир Маруняк.



"Був маленький, худенький і знесилений"



На конюшню птаха привезла волинянка Анастасія Касарда, яка займається у центрі іпотерапії конкуром. Розповідає: коли вперше його побачила — боцюн був ослаблений і самотньо ходив містом.



"Холод, дощ, ми йшли із мамою якраз на конюшню і бачимо, що лелека в таку погоду по центру міста ледь бродить", — пригадує дівчина. — Він був маленький, худенький і знесилений дуже. Він намагався дзьобом когось дзьобнути, щипнути, але це взагалі не відчувалося, бо він був дуже знесилений. Дуже шкода його стало".



Боцюна машиною привезли у центр іпотерапії. Щоб набрати вагу і міць в крилах птахові знадобився місяць. Спрешу його годували силою, бо не хотів ковтати їжу. Зараз боцюн почуває себе у конюшні господарем, говорить сестра Анастасії Ольга.



"Він став таким поважним і нахабним. Вже не ходить по куточках, над кіньми літає, — додає Ольга. — спершу коні трошки з переляком на нього реагували, але зараз вони вже дуже сильно до нього звикли, прекрасно один з одним зжилися і все супер".



Випрошує їжу і любить носити сіно



Двічі на день врятованого лелеку годує керівник центру іпотерапії Володимир Маруняк. Птах полюбляє курячі сердечка та печінку. За сніданок та вечерю часто змагається з котом Мейсоном, який після появи боцюна, говорить чоловік, втратив лідерство у стайні.



"15-16 сердечок з'їдає він за один прийом їжі. Йому тут тепло, комфортно, має де літати, ходити, нічого йому не заважає, — каже Володимир. — Завжди ходить за мною, випрошує їжу зранку. Якщо я в кабінеті, то він стукає, що хоче снідати. Також любить носити собі сіно".



Зі слів Володимира Маруняка, за зиму лелека встиг стати улюбленцем усіх працівників і відвідувачів центру. Весною птаха планують випустити у дику природу.



Чи зможе боцюн адаптуватися до життя у природі



Як розповіла у коментарі Суспільному кандидатка біологічних наук Марія Білецька, лелеки належать до перелітних птахів, які дістаються африканських територій. Зазвичай з України вони відлітають наприкінці серпня.



"Якщо лелека залишився — це означає, що він ослаблений, або крила пошкоджені, каже біологиня. — Вони себе добре почувають, поки знаходять їжу, а потім, звичайно, вони потребують турботи, підгодовування, бо вони так до весни не виживають. Тим більше ця зима виявилася суворою".



У природі лелеки харчуються жабами, ящірками, іноді — дрібними мишами. Раціон врятованого лелеки у селі Вишнів Марія Білецька схвалила. Каже: курячі частини підходять боцюнам.



"Всі птахи свободолюбиві, — додала кандидатка біологічних наук. — І якщо є умови в природі, то вони залишать територію людей. Можливо, і будуть повертатися. Але я думаю, що в природі вони будуть цілком адаптовані".



