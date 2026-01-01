Віткофф заговорив про зустріч Зеленського і путіна і назвав термін

Володимира Зеленського з російським диктатором володимиром путіним може відбутися найближчим часом. Не виключена участь третьої сторони - американського лідера Дональда Трампа.



Як повідомляє Стів Віткофф в інтерв'ю Fox News.



За його словами, це "безгузда війна", де сторони сперечаються за території і не можуть знайти консенсус саме в цьому питанні.



"Ми з Джаредом (Кушнером, зятем Трампа - ред.) сподіваємося, що пропозиції, які ми винесли на стіл, об'єднають сторони в найближчі три тижні і, можливо, приведуть до саміту між Зеленським і Путіним. Можливо, це буде тристороння зустріч за участю президента (Трампа - ред.). Подивимося", - заявив спецпредставник американського лідера.



Віткофф при цьому зазначив, що Трамп не хоче зустрічатися, якщо розуміє, що це не дасть жодного результату.



"У нього є унікальна здатність це зробити. Сподіваюся, найближчими тижнями ви почуєте хороші новини", - підкреслив він.



Віткофф також розповів, що піддавався критиці за часті зустрічі з главою Кремля путіним. Він у своє виправдання заявив, що для укладення угоди йому необхідно добре розуміти позицію іншої сторони, тому і зустрічався з путіним вісім разів.



Мирні переговори



Як відомо, кілька днів тому в Женеві відбулися мирні переговори між РФ, США та Україною. Щодо військового блоку нібито вдалося досягти прогресу, що стосується моніторингу припинення вогню тощо, однак політична частина все ще проблемна.



Сторони запланували знову зустрітися в Женеві найближчим часом.



Як відомо, найскладнішим у досягненні миру є питання територій та Запорізької АЕС. Кремль наполягає, щоб Україна віддала Донбас, навіть із неокупованими територіями, але Київ категорично проти цього.



Нещодавно Москва взагалі заявила про те, що хоче світового визнання Донбасу російським.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зустріч президентаз російським диктаторомможе відбутися найближчим часом. Не виключена участь третьої сторони - американського лідераЯк повідомляє РБК-Україна , про це заявив спецпредставник президента СШАв інтерв'ю Fox News.За його словами, це "безгузда війна", де сторони сперечаються за території і не можуть знайти консенсус саме в цьому питанні."Ми з Джаредом (Кушнером, зятем Трампа - ред.) сподіваємося, що пропозиції, які ми винесли на стіл, об'єднають сторони в найближчі три тижні і, можливо, приведуть до саміту між Зеленським і Путіним. Можливо, це буде тристороння зустріч за участю президента (Трампа - ред.). Подивимося", - заявив спецпредставник американського лідера.Віткофф при цьому зазначив, що Трамп не хоче зустрічатися, якщо розуміє, що це не дасть жодного результату."У нього є унікальна здатність це зробити. Сподіваюся, найближчими тижнями ви почуєте хороші новини", - підкреслив він.Віткофф також розповів, що піддавався критиці за часті зустрічі з главою Кремля путіним. Він у своє виправдання заявив, що для укладення угоди йому необхідно добре розуміти позицію іншої сторони, тому і зустрічався з путіним вісім разів.Як відомо, кілька днів тому в Женеві відбулися мирні переговори між РФ, США та Україною. Щодо військового блоку нібито вдалося досягти прогресу, що стосується моніторингу припинення вогню тощо, однак політична частина все ще проблемна.Сторони запланували знову зустрітися в Женеві найближчим часом.Як відомо, найскладнішим у досягненні миру є питання територій та Запорізької АЕС. Кремль наполягає, щоб Україна віддала Донбас, навіть із неокупованими територіями, але Київ категорично проти цього.Нещодавно Москва взагалі заявила про те, що хоче світового визнання Донбасу російським.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію