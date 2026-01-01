«Пригнав» з-за кордону п'ять легкових автомобілів, як гуманітарну допомогу: на Волині судили жителя Рівненщини





Про це сказано у вироку Володимирського міського суду, пише



За даними слідства, чоловік із травня 2024 року по січень 2025 року знайшов на території країн Європи п'ять автомобілів. Ці автівки він купував, завозив через митний пост "Устилуг — Зосин" під виглядом гуманітарної допомоги, скориставшись пільговим ввезенням, і продавав охочим.



За вказаний період чоловік перевіз два авто Volkswagen Golf, два авто Audi A6 та авто Volkswagen Passat загальною вартістю 1 мільйон 156 тисяч гривень. За продані машини він отримав 1000 доларів США прибутку або 42172 гривень відповідно до курсу НБУ.



Свою вину чоловік визнав та уклав із прокурором угоду про визнання винуватості, яку суддя затвердив. Жителю Рівненщини за сукупністю кримінальних правопорушень призначили 255 000 гривень штрафу без конфіскації майна. Також на рік його позбавили права займатися ввезенням підакцизних товарів на митну територію України.



Заставу в розмірі 242 тисячі 240 гривень застави йому повернули. Натомість 1000 доларів США суд вилучив у власність держави.

