Росія вдарила ракетою по американському підприємству на Сумщині
Сьогодні, 14:00
Росія завдала ракетного удару по цивільному виробничому підприємству компанії "Монделіс" у Тростянці на Сумщині.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише LB.ua.
"Росія завдала удару по ще одному американському бізнесу в Україні - цивільному виробничому підприємству компанії "Монделіс" у Тростянці – одній з перших великих інвестицій США в незалежну економіку України", – повідомив глава МЗС.
Ворожа ракета влучила в один з виробничих корпусів. Обійшлося без жертв.
"Це не військова ціль, а завод, який працює з 1990-х років, виробляючи всесвітньо відомі бренди, працевлаштовуючи українців, роблячи внесок у нашу та американську економіку. Коли російські ракети влучають у такі об'єкти, вони націлені не лише на Україну. Вони націлені на американські бізнес-інтереси в Європі", – наголошує Андрій Сибіга.
Глава української дипломатії додає: Росія не може говорити про економічний діалог зі Сполученими Штатами, атакуючи американські виробничі потужності.
"Атаки на мирну промисловість – це не війна, а цілеспрямований економічний терор. За цим має слідувати відповідальність", – підкреслює міністр.
