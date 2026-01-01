«Шлюб за 24 години» у Луцькому замку: як це працює



«Шлюб за 24 години»



Традиційно цю послугу замовляють у теплу пору року, розповіли у коментарі



Оренда локації для проведення весільної церемонії та перебування 10 гостей коштує 1,5 тис. грн. Сума фіксована незважаючи на день тижня. Час церемонії не залежить від графіка роботи заповідника.



Обмежень щодо максимальної кількості гостей немає, проте якщо гостей більше, ніж 10, то потрібно додатково придбати вхідні квитки:



100 грн — для дорослих;



50 грн — для дітей, студентів і пенсіонерів.



Музичний супровід, декор, фотографування чи додаткове оформлення не передбачені та організовуються молодятами самостійно.



Окремо потрібно оплатити послуги ДРАЦСу.



Загалом, зі слів працівниці заповідника, одруження у стінах історичної пам’ятки обійдеться парам приблизно у 5 тис. грн.



Як подати документи



Узгодити та забронювати дату можна навіть за добу, кажуть у заповіднику.



Для реєстрації необхідні:



паспорти;



ідентифікаційні коди;



у разі повторного шлюбу — документ про розірвання попереднього;



для військовозобов’язаних також потрібен військовий квиток.



Документи передаються на перевірку до ДРАЦСу, яка, як правило, триває не більш ніж один день.



Освідчення у замку



Також в історичній пам’ятці можна замовити індивідуальне освідчення або привітання з ювілеєм.



Така послуга коштує 1 тис. грн і проводиться у робочий час Луцького замку з 10:00 до 17:00.

