В Україні з 2 березня вилучають з обігу дрібні паперові купюри





Їх замінять відповідні обігові монети.



З 2 березня такі банкноти не прийматимуть під час готівкових розрахунків у магазинах, закладах сфери послуг, банках та інших фінансових установах. Нацбанк зазначає, що їх вилучать з готівкового обігу.



Де можна обміняти банкноти:



у всіх відділеннях банків України — протягом року з дати вилучення, до 26 лютого 2027 року включно;



в уповноважених банках — упродовж трьох років (до 28 лютого 2029 року включно);



у Національному банку — безстроково.



Рішення ухвалили через зношеність банкнот і економічну доцільність. Середній строк використання купюр становить близько 2,5 року, тоді як монети можуть перебувати в обігу 20—25 років. Крім того, паперові купюри цих номіналів майже не використовуються під час роздрібних розрахунків.



Перехід на монети має зменшити витрати на друк, оброблення, транспортування та зберігання готівки, а також підвищити якість готівки в обігу та спростити розрахунки для населення і бізнесу.



Нагадаємо, з 1 жовтня з обігу почали вилучати монети номіналом 10 копійок

