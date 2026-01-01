В Україні з 2 березня вилучають з обігу дрібні паперові купюри
Сьогодні, 11:08
У березні банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003—2007 років перестануть бути засобом платежу.
Їх замінять відповідні обігові монети, пише misto.media.
З 2 березня такі банкноти не прийматимуть під час готівкових розрахунків у магазинах, закладах сфери послуг, банках та інших фінансових установах. Нацбанк зазначає, що їх вилучать з готівкового обігу.
Де можна обміняти банкноти:
у всіх відділеннях банків України — протягом року з дати вилучення, до 26 лютого 2027 року включно;
в уповноважених банках — упродовж трьох років (до 28 лютого 2029 року включно);
у Національному банку — безстроково.
Рішення ухвалили через зношеність банкнот і економічну доцільність. Середній строк використання купюр становить близько 2,5 року, тоді як монети можуть перебувати в обігу 20—25 років. Крім того, паперові купюри цих номіналів майже не використовуються під час роздрібних розрахунків.
Перехід на монети має зменшити витрати на друк, оброблення, транспортування та зберігання готівки, а також підвищити якість готівки в обігу та спростити розрахунки для населення і бізнесу.
Нагадаємо, з 1 жовтня з обігу почали вилучати монети номіналом 10 копійок
