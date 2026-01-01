В Україні з 2 березня вилучають з обігу дрібні паперові купюри

В Україні з 2 березня вилучають з обігу дрібні паперові купюри
У березні банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003—2007 років перестануть бути засобом платежу.

Їх замінять відповідні обігові монети, пише misto.media.

З 2 березня такі банкноти не прийматимуть під час готівкових розрахунків у магазинах, закладах сфери послуг, банках та інших фінансових установах. Нацбанк зазначає, що їх вилучать з готівкового обігу.

Де можна обміняти банкноти:

у всіх відділеннях банків України — протягом року з дати вилучення, до 26 лютого 2027 року включно;

в уповноважених банках — упродовж трьох років (до 28 лютого 2029 року включно);

у Національному банку — безстроково.

Рішення ухвалили через зношеність банкнот і економічну доцільність. Середній строк використання купюр становить близько 2,5 року, тоді як монети можуть перебувати в обігу 20—25 років. Крім того, паперові купюри цих номіналів майже не використовуються під час роздрібних розрахунків.

Перехід на монети має зменшити витрати на друк, оброблення, транспортування та зберігання готівки, а також підвищити якість готівки в обігу та спростити розрахунки для населення і бізнесу.

Нагадаємо, з 1 жовтня з обігу почали вилучати монети номіналом 10 копійок

