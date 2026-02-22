Теракт у Львові: загинула 23-річна поліцейська, яка родом з Волині, понад 20 поранених





Правоохоронці підкреслили, що внаслідок вибухів є "загиблі та поранені правоохоронці", пише



Вибухи відбулися після прибуття нарядів патрульної поліції на виклик.



Пізніше міський голова Львова Андрій Садовий назвав вибухи у місті терактом.



За його словами, наразі відомо, що, за попередньою інформацією, що внаслідок теракту загинула жінка-поліцейська.



Станом на ранок 22 лютого, за інформацією Національної поліції України, відомо про 24 поранених унаслідок вибухів.



"Сьогодні близько 00:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції стався вибух. Згодом, коли прибув другий екіпаж, пролунав ще один", – зазначають у поліції.



Попередньо встановлено, що детонували саморобні вибухові пристрої. Унаслідок вибухів загинула 23-річна поліцейська. Пошкоджено службовий автомобіль патрульної поліції та цивільний транспортний засіб.



У патрульній поліції Львівської області повідомили, що під час нічного теракту у Львові загинула поліцейська Вікторія Шпилька.



"Дівчина з Волині, яка згодом разом із батьками переїхала до Херсона. Вона обрала шлях служіння людям - закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і стала до лав патрульної поліції. Спершу Херсонщина, з 2023 року Львівщина.



Колеги згадують її як чуйну, світлу й щиру. Вона вміла підтримати, вислухати, знайти тепле слово навіть у найважчий день. Ніколи не скаржилася, натомість усміхалася і йшла на зміну, бо знала, що її чекають люди. Вірна Присязі. Справедлива. З глибоким відчуттям обов’язку", – ідеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вночі у центрі Львова пролунали вибухи, є загибла і поранені. Повітряної тривоги у місті та області не оголошували.Правоохоронці підкреслили, що внаслідок вибухів є "загиблі та поранені правоохоронці", пише LB.ua Вибухи відбулися після прибуття нарядів патрульної поліції на виклик.Пізніше міський голова Львованазвав вибухи у місті терактом.За його словами, наразі відомо, що, за попередньою інформацією, що внаслідок теракту загинула жінка-поліцейська.Станом на ранок 22 лютого, за інформацією Національної поліції України, відомо про 24 поранених унаслідок вибухів."Сьогодні близько 00:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції стався вибух. Згодом, коли прибув другий екіпаж, пролунав ще один", – зазначають у поліції.Попередньо встановлено, що детонували саморобні вибухові пристрої. Унаслідок вибухів загинула 23-річна поліцейська. Пошкоджено службовий автомобіль патрульної поліції та цивільний транспортний засіб.У патрульній поліції Львівської області повідомили, що під час нічного теракту у Львові загинула поліцейська"Дівчина з Волині, яка згодом разом із батьками переїхала до Херсона. Вона обрала шлях служіння людям - закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і стала до лав патрульної поліції. Спершу Херсонщина, з 2023 року Львівщина.Колеги згадують її як чуйну, світлу й щиру. Вона вміла підтримати, вислухати, знайти тепле слово навіть у найважчий день. Ніколи не скаржилася, натомість усміхалася і йшла на зміну, бо знала, що її чекають люди. Вірна Присязі. Справедлива. З глибоким відчуттям обов’язку", – ідеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію