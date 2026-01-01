Росія провела чергову масовану атаку





Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, пише



Наслідки атаки по Україні



Міський голова Віталій Кличко зазначив, що з передмістя столиці до лікарень Києва госпіталізували двох постраждалих — жінку та дитину. За попередніми даними, у приватному секторі впали уламки.



Спершу керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у Святошинському районі виникла пожежа на даху багатоповерхівки. Але згодом у КМВА заявили, що інформація щодо пошкодження будинку у Святошинському районі не підтвердилося.



Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що у Фастівському районі від зазнаних травм загинув 49-річний чоловік. П’ять приватних будинків зазнали пошкоджень у цьому районі. Попередньо з-під завалів врятували 8 людей. Серед них одна дитина.



За даними ОВА, загалом унаслідок атаки рф постраждали п’ять районів Київщини.



У Бориспільському районі унаслідок обстрілів пошкоджений приватний будинок. Попередньо, жінка зазнала травми від уламків скла — їй надають необхідну медичну допомогу. Також у цьому районі виникла пожежа господарчої будівлі ферми.



У Броварському районі пошкоджено 10 приміщень у гаражному кооперативі.



У Бучанському районі пошкоджені два приватні будинки та автомобіль. В Обухівському районі є пошкодження складських приміщень та приватного будинку. Усі оперативні служби працюють на місцях, додали в ОВА.



Війська рф також масовано завдали ударів безпілотниками по об'єктах енергетичної інфраструктури Одещини, заявив голова ОВА Олег Кіпер. Внаслідок влучань виникли загоряння великих площ. Наразі всі осередки вогню ліквідували рятувальники. Минулося без загиблих та постраждалих.



Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що унаслідок атаки «шахедами» є пошкодження енергетичної інфраструктури в Миколаєві. Через це знеструмлено 16 тисяч абонентів. Постраждалих немає.



У Харкові ще увечері 21 лютого було влучання дрона «Молнія» біля багатоповерхівок у Шевченківському районі. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, наслідки уточнюються, а інформації про постраждалих не надходило.



Польща підняла авіацію



Оперативне командування Збройних сил Польщі оголосило про підняття винищувача та літака раннього радіолокаційного виявлення у своєму повітряному просторі. Також у стан готовності привели наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.



Командування пояснило: ці заходи необхідні у зв'язку з діяльністю цієї ночі далекобійної авіації рф, яка здійснює удари по території України.

