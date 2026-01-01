В Україні змінять правила оплати комунальних послуг: що варто знати

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав до другого читання законопроєкт №13155. Цей документ покликаний врегулювати нарахування плати за житлово-комунальні послуги для громадян, чиє майно постраждало від російської агресії.Про це йдеться на офіційному вебпорталі парламенту України.Згідно з новими нормами, на час дії воєнного стану та протягом одного року після його закінчення постраждалі споживачі звільняються від плати за управління багатоквартирним будинком. Ця пільга стосується об’єктів, які були пошкоджені настільки, що їхня подальша експлуатація стала неможливою.Законопроєкт впроваджує механізм підтвердження статусу нерухомості. Передбачено чітке розмежування між знищеними та пошкодженими об’єктами. Підставою для перерахунку або повної зупинки платежів буде офіційне обстеження будівлі та відповідне повідомлення від уповноважених органів.Крім того, документ посилює контроль за діяльністю управителів. Вони будуть зобов’язані:Надавати регулярні звіти співвласникам багатоквартирних будинків.Забезпечувати належний контроль за фактично наданими послугами.Чітко фіксувати неможливість надання послуг у пошкоджених будівлях.Законодавці також подбали про те, щоб комунальні підприємства та управителі не залишилися без ресурсів для підтримки інфраструктури. Витрати, які виникнуть через звільнення постраждалих громадян від платежів, будуть компенсовані.Джерелами фінансування визначено державний бюджет, допомогу від міжнародних партнерів, а також майбутні репарації від Росії.