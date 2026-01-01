У Луцьку чоловік ударив знайомого ножем: як його покарав суд

У Луцьку судили чоловіка, який під час конфлікту вдарив знайомого ножем у стегно. Йому присудили 2 роки позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з випробуванням на три роки.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 10 лютого, передає ВСН.

Як встановив суд, 22 жовтня 2025 року близько 22:30 на території домоволодіння в Луцьку між чоловіками виник раптовий конфлікт. Обвинувачений перебував у стані алкогольного сп’яніння та під час сварки завдав потерпілому один удар ножем у ліве стегно. Унаслідок поранення було пошкоджено артерію, що спричинило тривалий розлад здоров’я.

Згідно з висновком експерта, тілесне ушкодження віднесли до середнього ступеня тяжкості. Дії чоловіка кваліфікували за ч. 1 ст. 122 Кримінальний кодекс України — умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.

У суді обвинувачений повністю визнав вину, розкаявся та просив суворо його не карати. Потерпілий подав письмову заяву, в якій зазначив, що не має претензій і також просив не призначати суворого покарання.

Стан алкогольного сп’яніння суд визнав обтяжуючою обставиною. Водночас врахували щире каяття, сприяння розкриттю злочину та позицію потерпілого.

Суд призначив 2 роки позбавлення волі, однак на підставі ст. 75 КК України звільнив чоловіка від відбування покарання з випробуванням строком на 3 роки. Протягом цього часу він зобов’язаний періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання.

