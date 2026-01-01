Запорука довговічності трансмісії: чому якість має значення





Клас в’язкості SAE 80W90: що це означає

Позначення SAE 80W90 регламентується стандартом Society of Automotive Engineers (SAE J306) і означає:



80W — придатність до використання при низьких температурах (збереження текучості взимку);

90 — достатню в’язкість при робочих температурах і підвищених навантаженнях.

Такий клас забезпечує стабільну масляну плівку в зубчастих передачах, що особливо важливо для гіпоїдних редукторів та мостів.



Стандарти API: GL-4 та GL-5

Окрім SAE, важливим є стандарт API (American Petroleum Institute).



Трансмісійні оливи 80W90 зазвичай відповідають:



API GL-4 — для механічних коробок передач із помірними навантаженнями;

API GL-5 — для гіпоїдних передач і ведучих мостів із високим тиском контакту.

Олива з допуском GL-5 містить підвищену концентрацію протизношувальних та протизадирних присадок (EP-добавок), що дозволяє працювати під високими навантаженнями.



OEM-допуски та відповідність виробникам

Сучасні трансмісійні масла можуть відповідати вимогам провідних автовиробників, зокрема:



MAN 342;

MB 235.x;

ZF TE-ML;

Volvo 97310;

Scania STO;

DAF та інші.

Наявність OEM-допуску означає, що продукт протестований відповідно до технічних вимог конкретного виробника транспорту.



Де придбати оригінальну продукцію

На українському ринку важливу роль відіграє офіційний дистриб’ютор MotulStore — представник світового бренду Motul. Компанія постачає мастильні матеріали та технічні рідини для:



легкових автомобілів;

вантажного транспорту;

мотоциклів;

сільськогосподарської техніки;

промислового обладнання та авіації.

Motul відомий використанням сучасних технологій виробництва та суворим контролем якості. Продукція має міжнародні сертифікати та відповідає актуальним технічним вимогам.



На що звернути увагу при виборі трансмісійної оливи

Під час вибору оливи 80W90 експерти рекомендують враховувати:



рекомендації виробника автомобіля;

вимоги API (GL-4 чи GL-5);

наявність OEM-допусків;

умови експлуатації (навантаження, температурний режим);

тип трансмісії (МКПП, редуктор, міст).

Використання невідповідної оливи може призвести до підвищеного зношування шестерень, шуму в трансмісії та скорочення ресурсу вузлів.



Чому важливий офіційний статус постачальника

ua.motul.store є офіційним представником бренду в Україні, що гарантує:



оригінальність продукції;

відповідність технічним характеристикам;

професійні консультації щодо підбору;

сервісний супровід.

Для власників автомобілів і комерційної техніки це знижує ризики придбання неякісної або контрафактної продукції.



Висновок

Трансмісійна олива 80W90 залишається актуальним рішенням для механічних коробок передач і ведучих мостів у 2026 році. Вибір продукту має базуватися не лише на класі SAE, а й на стандартах API, OEM-допусках та рекомендаціях виробника транспорту.



Придбання мастильних матеріалів у офіційного дистриб’ютора забезпечує відповідність технічним вимогам і гарантує якість продукції, що безпосередньо впливає на довговічність трансмісії та економічність експлуатації транспорту.





