Правоохоронці затримали ймовірну виконавицю теракту у Львові, - Клименко
Сьогодні, 12:00
Поліція спільно із СБУ затримали ймовірну підривницю львівських правоохоронців.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Тривають подальші оперативні заходи та слідчі дії.
"Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої патрульної поліцейської Вікторії Шпильки.
Поранено 25 людей. На даний момент у медзакладах перебувають 11 осіб. Шестеро правоохоронців - у тяжкому стані.
Поліцейські щодня і щоночі виїжджають на виклики, не знаючи, що на них чекає. Але поспішають на допомогу, бо захист людей для них - головне завдання.
Вдячний усій команді правоохоронців, яка працює над розкриттям і розслідуванням цього злочину. Винні повинні постати перед судом та отримати справедливе покарання за вчинене", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 22 лютого о 00:30 поліцію повідомили про пограбування магазину на вулиці Данилишина, 20 у центрі Львова. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. Коли приїхав другий екіпаж, стався ще один вибух.
За попередніми даними, здетонували саморобні вибухові пристрої.
Унаслідок вибухів загинула 23-річна поліціянтка та ще 25 людей постраждали.
