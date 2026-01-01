Правоохоронці затримали ймовірну виконавицю теракту у Львові, - Клименко

Поліція спільно із СБУ затримали ймовірну підривницю львівських правоохоронців.Про це повідомив міністр внутрішніх справТривають подальші оперативні заходи та слідчі дії."Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої патрульної поліцейськоїПоранено 25 людей. На даний момент у медзакладах перебувають 11 осіб. Шестеро правоохоронців - у тяжкому стані.Поліцейські щодня і щоночі виїжджають на виклики, не знаючи, що на них чекає. Але поспішають на допомогу, бо захист людей для них - головне завдання.Вдячний усій команді правоохоронців, яка працює над розкриттям і розслідуванням цього злочину. Винні повинні постати перед судом та отримати справедливе покарання за вчинене", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що 22 лютого о 00:30 поліцію повідомили про пограбування магазину на вулиці Данилишина, 20 у центрі Львова. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції. Коли приїхав другий екіпаж, стався ще один вибух.За попередніми даними, здетонували саморобні вибухові пристрої.Унаслідок вибухів загинула 23-річна поліціянтка та ще 25 людей постраждали.