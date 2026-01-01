Торік 148 контрактників у Луцьку отримали по 15 тис. грн одноразової допомоги





У 2025 році з бюджету Луцької громади виділили 2,22 млн грн на одноразову матеріальну допомогу мешканцям та зареєстрованим вимушеним переселенцям, які уклали контракт про проходження військової служби.Про це misto.media повідомили у відповіді департаменту з питань ветеранської політики на інформаційний запит.Одноразову допомогу в розмірі 15 тис. грн отримали 148 осіб.Серед отримувачів грошової допомоги:- 27 жінок;- 4 внутрішньо переміщені особи.Загальна сума виплат у межах цієї програми у 2025 році — 2,22 млн грн.У 2026 розмір допомоги залишився без змін (15 тис. грн).Допомогу надають військовослужбовцям, які уклали контракт через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Волинської області та зареєстровані або перебувають на обліку в Луцькій міській територіальній громаді.Також її можуть отримати військові з числа вимушених переселенців, які включені до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб та перебувають на обліку в департаменті соціальної політики міської ради.Цьогоріч такі виплати уже призначили 6 військовослужбовцям, які уклали контракт, йдеться у відповідному розпорядженні Луцького міського голови.

