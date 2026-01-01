Торік 148 контрактників у Луцьку отримали по 15 тис. грн одноразової допомоги

У 2025 році з бюджету Луцької громади виділили 2,22 млн грн на одноразову матеріальну допомогу мешканцям та зареєстрованим вимушеним переселенцям, які уклали контракт про проходження військової служби.

Про це misto.media повідомили у відповіді департаменту з питань ветеранської політики на інформаційний запит.

Одноразову допомогу в розмірі 15 тис. грн отримали 148 осіб.

Серед отримувачів грошової допомоги:

- 27 жінок;

- 4 внутрішньо переміщені особи.

Загальна сума виплат у межах цієї програми у 2025 році — 2,22 млн грн.

У 2026 розмір допомоги залишився без змін (15 тис. грн).

Допомогу надають військовослужбовцям, які уклали контракт через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Волинської області та зареєстровані або перебувають на обліку в Луцькій міській територіальній громаді.

Також її можуть отримати військові з числа вимушених переселенців, які включені до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб та перебувають на обліку в департаменті соціальної політики міської ради.

Цьогоріч такі виплати уже призначили 6 військовослужбовцям, які уклали контракт, йдеться у відповідному розпорядженні Луцького міського голови.

Теги: допомога, військові, Луцьк
