Торік 148 контрактників у Луцьку отримали по 15 тис. грн одноразової допомоги
Сьогодні, 21:15
У 2025 році з бюджету Луцької громади виділили 2,22 млн грн на одноразову матеріальну допомогу мешканцям та зареєстрованим вимушеним переселенцям, які уклали контракт про проходження військової служби.
Про це misto.media повідомили у відповіді департаменту з питань ветеранської політики на інформаційний запит.
Одноразову допомогу в розмірі 15 тис. грн отримали 148 осіб.
Серед отримувачів грошової допомоги:
- 27 жінок;
- 4 внутрішньо переміщені особи.
Загальна сума виплат у межах цієї програми у 2025 році — 2,22 млн грн.
У 2026 розмір допомоги залишився без змін (15 тис. грн).
Допомогу надають військовослужбовцям, які уклали контракт через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Волинської області та зареєстровані або перебувають на обліку в Луцькій міській територіальній громаді.
Також її можуть отримати військові з числа вимушених переселенців, які включені до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб та перебувають на обліку в департаменті соціальної політики міської ради.
Цьогоріч такі виплати уже призначили 6 військовослужбовцям, які уклали контракт, йдеться у відповідному розпорядженні Луцького міського голови.
