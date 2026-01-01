23 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження сьогодні відзначають журналістка, письменниця Валентина Штинько (на фото), журналісти Святослав Колосок, Ольга Богачевська та історик Петро Кралюк.
Іменники цього дня – Климент, Іван, Сергій, Кузьма, Олексій, Михайло, Мойсей, Микола, Олександр.
23 лютого - перший день Великого посту. Він протириває до Великодня, 12 квітня.
Вітаємо зі всім святом. Бажаємо здоров'я, злагоди, довголіття.
23 лютого 1996 року була зареєстрована газета «Вісник». Перший її номер вийшов 25 квітня цього року. Із 7 грудня 2000 року видання має назву «Вісник і К».
23 лютого 2006 року Волинському обласному музично-драматичному театру присвоїли почесне звання академічного. Відтак, повна назва закладу відтоді – Волинський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка.
