Путін уже розпочав Третю світову війну, - Зеленський





Про це Зеленський заявив у інтерв’ю BBC, пише



За його словами, Третя світова війна не переходить у повномасштабну фазу завдяки спротиву українців.



«Я вважаю, що путін уже це почав. Питання в тому, скільки території він зможе захопити і як його зупинити... росія хоче нав'язати світові інший спосіб життя та змінити життя, яке люди обрали для себе», — сказав Зеленський.



Також Зеленський укотре відкинув вимогу росії про виведення українських військ з 20% Донецької області, а також із частин Херсонщини та Запоріжжя. Він назвав це не поступкою територією, а залишенням напризволяще сотень тисяч людей, які там живуть.



«Я не дивлюся на це просто як на землю. Я бачу це як залишення напризволяще — послаблення наших позицій, залишення напризволяще сотень тисяч наших людей, які там живуть. Саме так я це бачу. І я впевнений, що цей “відхід” розділить наше суспільство», — каже він.



Крім того, президент прокоментував можливість виходу на кордони 1991 року. За його словами, це «буде перемогою справедливості», проте спроба зробити це військовим шляхом просто зараз означала б втрату мільйонів людей.



Зеленський каже, що в України наразі немає достатньої кількості зброї для таких дій, а «земля без людей — це ніщо».



Щодо гарантій безпеки від США він зазначив, що вони мають базуватися на інституціях та рішеннях Конгресу, оскільки президенти змінюються, а домовленості мають діяти десятиліттями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

