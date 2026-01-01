На Волині в аварії постраждала 2-річна дитина





Відомо, що відбулося зіткнення двох автомобілів. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження.



Внаслідок удару травмувалася маленька дитина.



На місці ДТП працювали правоохоронці та бригада швидкої медичної допомоги.



Як розповіли



У дворічного хлопчика парамедики діагностували забій мʼяких тканин обличчя, лоба та носа.



Дитину для огляду доставили у Володимирське ТМО.

