На Волині в аварії постраждала 2-річна дитина
Сьогодні, 11:45
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 22 лютого, у Володимирі.
Відомо, що відбулося зіткнення двох автомобілів. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
Внаслідок удару травмувалася маленька дитина.
На місці ДТП працювали правоохоронці та бригада швидкої медичної допомоги.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики на місці ДТП оглядали дитину. Інші учасники аварії не постраждали.
У дворічного хлопчика парамедики діагностували забій мʼяких тканин обличчя, лоба та носа.
Дитину для огляду доставили у Володимирське ТМО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відомо, що відбулося зіткнення двох автомобілів. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
Внаслідок удару травмувалася маленька дитина.
На місці ДТП працювали правоохоронці та бригада швидкої медичної допомоги.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики на місці ДТП оглядали дитину. Інші учасники аварії не постраждали.
У дворічного хлопчика парамедики діагностували забій мʼяких тканин обличчя, лоба та носа.
Дитину для огляду доставили у Володимирське ТМО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Слова безсилі передати біль втрати»: волиняни попрощалися з Героєм Віктором Пилипчуком
Сьогодні, 12:22
На Волині в аварії постраждала 2-річна дитина
Сьогодні, 11:45
На Волині видали майже тисячу пільгових кредитів «єОселя»
Сьогодні, 11:26
Отримав понад 86 тисяч гривень хабаря: прикордонник Волинського загону продовжує службу
Сьогодні, 11:19