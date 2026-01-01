На Волині в аварії постраждала 2-річна дитина

На Волині в аварії постраждала 2-річна дитина
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 22 лютого, у Володимирі.

Відомо, що відбулося зіткнення двох автомобілів. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

Внаслідок удару травмувалася маленька дитина.

На місці ДТП працювали правоохоронці та бригада швидкої медичної допомоги.

Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики на місці ДТП оглядали дитину. Інші учасники аварії не постраждали.

У дворічного хлопчика парамедики діагностували забій мʼяких тканин обличчя, лоба та носа.

Дитину для огляду доставили у Володимирське ТМО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Слова безсилі передати біль втрати»: волиняни попрощалися з Героєм Віктором Пилипчуком
Сьогодні, 12:22
У Дніпрі ліквідували мережу колцентрів, які видурили мільйони у громадян ЄС
Сьогодні, 12:00
На Волині в аварії постраждала 2-річна дитина
Сьогодні, 11:45
На Волині видали майже тисячу пільгових кредитів «єОселя»
Сьогодні, 11:26
Отримав понад 86 тисяч гривень хабаря: прикордонник Волинського загону продовжує службу
Сьогодні, 11:19
Медіа
відео
1/8