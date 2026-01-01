Масштабна спецоперація: волиняни заробляли мільйони на наркотиках

Волинські поліцейські затримали наркоділків, які заробляли мільйони на долях людей, та вилучили в них майже 60 кг наркотиків.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Починаючи з 14 лютого, на території кількох регіонів держави тривала масштабна спецоперація «Рубікон», яку проводив департаменту боротьби з наркозлочинністю НПУ спільно з профільними підрозділами в регіонах. В її рамках заходи провели і волинські правоохоронці.Працівники управління боротьби з наркозлочинністю, слідчі слідчого управління, оперативні служби ГУНП, за силової підтримки спецпідрозділів і під процесуальним керівництвом прокуратури, викрили трьох мешканців Рівненської області та Луцького району, які незаконно зберігали та збували наркотичні засоби та психотропні речовини.Вони забезпечували функціонування відповідного сайту та телеграм-ботів, де можна було придбати альфа PVP, МДМА, канабіс, амфетамін та інші небезпечні засоби. Охочим збували наркотики та психотропи через закладки, методом з рук в руки та іншими способами. Їх незаконна діяльність поширювалась на кілька регіонів держави.У результаті обшуків у зловмисників вилучили понад 57 кілограмів психотропних речовин альфа PVP, амфетаміну, канабісу, психотропної речовини МДМА, 200 зіп-пакетів із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини та ряд інших доказів по справі, зокрема, банківські картки, електронні ваги, мобільні телефони тощо.За час свого незаконного «бізнесу» зловмисники навіть відклали понад 50 тисяч доларів на електронний гаманець компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських островах. На них наклали арешт. Орієнтовна вартість вилученого за цінами «чорного» ринку становить понад 5 млн 700 тис. грн.Фігурантів затримали. Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального Кодексу України. Суд обрав запобіжні заходи – тримання під вартою. Слідство триває та продовжуються заходи з документування протиправної діяльності.