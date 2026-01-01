Якою буде погода у Луцьку та на Волині 24 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 24 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 24 лютого
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий мокрий сніг та дощ. Слабка ожеледь. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий мокрий сніг та дощ. Місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 24 лютого
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий мокрий сніг та дощ. Слабка ожеледь. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий мокрий сніг та дощ. Місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 24 лютого
Сьогодні, 20:00
В КП «Ласка» зʼявився постійний меценат
Сьогодні, 19:00
Росіяни розгорнули в Білорусі систему ретрансляторів дронів: Україна декілька вже знищила
Сьогодні, 18:50