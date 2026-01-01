Якою буде погода у Луцьку та на Волині 24 лютого





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 24 лютого



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Невеликий мокрий сніг та дощ. Слабка ожеледь. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Невеликий мокрий сніг та дощ. Місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 24 лютого.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Невеликий мокрий сніг та дощ. Слабка ожеледь. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.Хмарна погода з проясненнями. Невеликий мокрий сніг та дощ. Місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію