На Волині інтернет-магазин надурив військового: що відомо

На Волині інтернет-магазин надурив військового: що відомо
У Волинській області військовий, який перебуває в зоні бойових дій придбав ноутбук через інтернет-магазин. Ноутбук працював неякісно. Після звернення до Держпродспоживслужби продавець погодився відшкодувати покупцю повну вартість товару.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області.

Упродовж трьох місяців чоловік намагався владнати ситуацію безпосередньо з продавцем – вимагав заміни товару або повернення коштів. Проте отримував відмови, адже продавець запевняв, що недоліків у техніці немає.

Після звернення до Держпродспоживслужби спеціалісти провели роз’яснювальну роботу з підприємцем. Йому нагадали про права покупця у разі придбання товару неналежної якості та про обов’язки продавця відповідно до законодавства.

У результаті продавець погодився повернути кошти у повному обсязі. Спір вдалося врегулювати без проведення перевірки, оскільки під час воєнного стану діє постанова уряду про припинення заходів державного нагляду.

У Держпродспоживслужбі наголошують: навіть в умовах війни споживачі мають право на якісний товар і можуть звертатися по допомогу у разі порушення їхніх прав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ринок, ціна, товар, шахрайство, військовий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Смерть не від побоїв: деталі резонансної справи про самосуд у Нововолинську
Сьогодні, 21:45
Помер знаний волинянин та керівник оркестру «Кантабіле» Товій Рівець
Сьогодні, 21:03
На Волині інтернет-магазин надурив військового: що відомо
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 24 лютого
Сьогодні, 20:00
В КП «Ласка» зʼявився постійний меценат
Сьогодні, 19:00
Медіа
відео
1/8