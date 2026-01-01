На Волині інтернет-магазин надурив військового: що відомо
Сьогодні, 20:38
У Волинській області військовий, який перебуває в зоні бойових дій придбав ноутбук через інтернет-магазин. Ноутбук працював неякісно. Після звернення до Держпродспоживслужби продавець погодився відшкодувати покупцю повну вартість товару.
Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області.
Упродовж трьох місяців чоловік намагався владнати ситуацію безпосередньо з продавцем – вимагав заміни товару або повернення коштів. Проте отримував відмови, адже продавець запевняв, що недоліків у техніці немає.
Після звернення до Держпродспоживслужби спеціалісти провели роз’яснювальну роботу з підприємцем. Йому нагадали про права покупця у разі придбання товару неналежної якості та про обов’язки продавця відповідно до законодавства.
У результаті продавець погодився повернути кошти у повному обсязі. Спір вдалося врегулювати без проведення перевірки, оскільки під час воєнного стану діє постанова уряду про припинення заходів державного нагляду.
У Держпродспоживслужбі наголошують: навіть в умовах війни споживачі мають право на якісний товар і можуть звертатися по допомогу у разі порушення їхніх прав.
