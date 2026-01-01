Смерть не від побоїв: деталі резонансної справи про самосуд у Нововолинську





Подія сталася ввечері 4-го березня 2022-го року поблизу одного з кафе на бульварі Шевченка. У той час, коли країна оговтувалася від перших ударів війни, двоє мешканців – підприємець та раніше судимий за переправлення осіб через кордон чоловік вирішили самотужки «покарати» ймовірного крадія.



За матеріалами справи, невідома особа (щодо якої триває окреме розслідування) примотала потерпілого прозорою плівкою до електроопори. Скориставшись безпорадним станом чоловіка, обвинувачені влаштували публічну «екзекуцію»: підприємець завдав не менше 6 ударів дерев’яною палицею по сідницях та стегнах, а інший чоловік завдав не менше 16 аналогічних ударів.



Усе це відбувалося в присутності інших людей. Свої дії чоловіки пояснили «патріотичними мотивами», стверджуючи, що потерпілий займався мародерством в умовах війни.



Найбільш резонансним моментом справи став факт смерті потерпілого невдовзі після інциденту. Проте, згідно з висновком судово-медичної експертизи № 30, причиною смерті стали не травми від палиць.



Згідно витягу з експертизи, смерть настала внаслідок алкогольної кардіоміопатії, що ускладнилася гострою серцево-судинною недостатністю та набряком легень.



Хоча на тілі було зафіксовано понад 20 ударів тупим предметом, що призвели до масивних крововиливів, їх віднесли до категорій легких тілесних ушкоджень. Експерти зазначили, що після побиття чоловік міг самостійно пересуватися, а смерть настала протягом трьох годин після інциденту від хронічного захворювання серця.



У судовому засіданні обидва фігуранти повністю визнали свою провину за ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб). Вони підтвердили, що того вечора патрулювали місто та, виявивши ймовірного крадія, вирішили «провчити» його в центрі міста. Обидва висловили щире каяття та просили не позбавляти їх волі.



Оскільки фактичні обставини справи ніким не оспорювалися, суд застосував спрощену процедуру дослідження доказів. Наразі вирок за статтею про групове хуліганство покликаний дати правову оцінку діям, які, попри умови воєнного стану, грубо порушили громадський порядок та людську гідність.



Суд визнав чоловіків винуватими у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб), та призначив 2 роки позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України, засуджених звільнили від реального терміну з іспитовим строком на 1 рік.

У Нововолинську винесли вирок двом місцевим мешканцям, які на початку повномасштабного вторгнення влаштували публічну розправу над чоловіком, прив'язаним до стовпа. Попри те, що потерпілий згодом помер, суд розцінив дії обвинувачених як хуліганство, оскільки прямого зв'язку між побиттям та смертю експертиза не встановила.Про це БУГу устало відомо з вироку Нововолинського міського суду від 17-го лютого.Подія сталася ввечері 4-го березня 2022-го року поблизу одного з кафе на бульварі Шевченка. У той час, коли країна оговтувалася від перших ударів війни, двоє мешканців – підприємець та раніше судимий за переправлення осіб через кордон чоловік вирішили самотужки «покарати» ймовірного крадія.За матеріалами справи, невідома особа (щодо якої триває окреме розслідування) примотала потерпілого прозорою плівкою до електроопори. Скориставшись безпорадним станом чоловіка, обвинувачені влаштували публічну «екзекуцію»: підприємець завдав не менше 6 ударів дерев'яною палицею по сідницях та стегнах, а інший чоловік завдав не менше 16 аналогічних ударів.Усе це відбувалося в присутності інших людей. Свої дії чоловіки пояснили «патріотичними мотивами», стверджуючи, що потерпілий займався мародерством в умовах війни.Найбільш резонансним моментом справи став факт смерті потерпілого невдовзі після інциденту. Проте, згідно з висновком судово-медичної експертизи № 30, причиною смерті стали не травми від палиць.Згідно витягу з експертизи, смерть настала внаслідок алкогольної кардіоміопатії, що ускладнилася гострою серцево-судинною недостатністю та набряком легень.Хоча на тілі було зафіксовано понад 20 ударів тупим предметом, що призвели до масивних крововиливів, їх віднесли до категорій легких тілесних ушкоджень. Експерти зазначили, що після побиття чоловік міг самостійно пересуватися, а смерть настала протягом трьох годин після інциденту від хронічного захворювання серця.У судовому засіданні обидва фігуранти повністю визнали свою провину за ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб). Вони підтвердили, що того вечора патрулювали місто та, виявивши ймовірного крадія, вирішили «провчити» його в центрі міста. Обидва висловили щире каяття та просили не позбавляти їх волі.Оскільки фактичні обставини справи ніким не оспорювалися, суд застосував спрощену процедуру дослідження доказів. Наразі вирок за статтею про групове хуліганство покликаний дати правову оцінку діям, які, попри умови воєнного стану, грубо порушили громадський порядок та людську гідність.Суд визнав чоловіків винуватими у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб), та призначив 2 роки позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України, засуджених звільнили від реального терміну з іспитовим строком на 1 рік.

