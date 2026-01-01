Оприлюднили розмір середньої зарплати у Луцьку

Оприлюднили розмір середньої зарплати у Луцьку
Середня зарплата у Луцьку становить зараз 22,5 тисячі гривень.

Про це стало відомо під час засідання бюджетної комісії Луцької міськради.

Директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль розповів про деякі економічні параметри розвитку громади.

Чиновник відзначив, що у громаді спостерігається зростання роздрібної торгівлі. Також вперше з часу повномасштабної війни збільшився обсяг експорту. А середня зарплата сягнула 22,5 тисяч гривень.

Нагадаємо, в Україні від 1 березня відбудеться індексація пенсій. Пенсіонери почнуть отримувати більші виплати. Запланована індексація на рівні 12.1%.

