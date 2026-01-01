Оприлюднили розмір середньої зарплати у Луцьку





Про це стало відомо під час засідання бюджетної комісії Луцької міськради.



Директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль розповів про деякі економічні параметри розвитку громади.



Чиновник відзначив, що у громаді спостерігається зростання роздрібної торгівлі. Також вперше з часу повномасштабної війни збільшився обсяг експорту. А середня зарплата сягнула 22,5 тисяч гривень.



Нагадаємо,

в Україні від 1 березня відбудеться індексація пенсій . Пенсіонери почнуть отримувати більші виплати. Запланована індексація на рівні 12.1%.

