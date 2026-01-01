Новий теракт після Львова? У Миколаєві на АЗС вибухом поранено поліцейських





Про це повдіомляє Івана Вигівського.



Що відомо про вибух



За словами Вигівського, вибух стався близько 18:10 на території непрацюючої АЗС. На місці перебували співробітники Управління патрульної поліції, які приїхали на перезмінку та припаркували службові автомобілі.



Унаслідок вибуху семеро поліцейських отримали поранення. Двоє з них перебувають у тяжкому стані.



"Лікарі борються за їх життя", - повідомив Вигівський.



Поліція пов’язує інцидент із серією атак



Очільник Нацполіції нагадав, що позавчора теракт проти правоохоронців стався у Львові, де загинула поліцейська та були поранені інші працівники поліції.



"Це не збіг. Ворог прицільно намагається вбивати українських поліцейських, які щодня стоять на захисті людей і держави", - заявив він.



У поліції розцінюють події як цілеспрямовану атаку на систему правопорядку та спробу дестабілізації ситуації всередині країни.



Наразі тривають слідчі дії та з’ясування всіх обставин вибуху.



Реакція МВС

Глава МВС Ігор Клименко у коментарі РБК-Україна зауважив, що наразі на місці події працюють вибухотехніки. Зокрема, наразі уточнюються деталі щодо того, що саме стало причиною вибуху.



"Найбільше мене на цей час цікавить стан патрульних. Доручив зараз визначитися, чи потрібно когось транспортувати на лікування до Києва. Мені постійно доповідають, тримаю на контролі. Будемо інформувати", - розповів Клименко.



Заява Зеленського



За словами Зелеського, двоє з семи поранених перебувають у важкому стані. Їм надається необхідна допомога.



"З’ясовуються всі обставини. Зокрема, перевіряється версія щодо терористичного акту. Доручив Національній поліції та Службі безпеки інформувати суспільство щодо необхідних деталей", - заявив президент.



Теракт у Львові



У ніч проти 22 лютого в центрі Львова пролунали два вибухи. Попередньо відомо, що перед цим на спецлінію "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина.



Перший вибух стався після прибуття екіпажу патрульної поліції, другий - коли на місце прибув наступний наряд. Унаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська, ще понад 20 людей дістали поранення.





