24 лютого на Волині: гортаючи календар
День народження відзначає директор Гіркополонківського ліцею Боратинської сільської ради, «Заслужений працівник освіти України» Мацялка Василь Іванович (на фото).

Педагог за покликанням, Василь Іванович присвятив понад 40 років свого життя служінню освітній справі і рідній школі у селі Гірка Полонка. У громаді та далеко за її межами його знають не тільки як педагога, а й як історика і краєзнавця, талановитого співака та справжнього патріота.

Щиро вітаємо з Днем народження Василя Івановича!

Нехай міцне здоров’я, невичерпна енергія й повага учнів і колег завжди супроводжують Вас, а кожен день приносить радість, тепло і нові звершення!

Також день народження сьогодні відзначають волинський журналіст Роман Жижара та директор Луцького педагогічного коледжу Петро Бойчук.

День ангела 24 лютого святкують Влас, Всеволод, Гавриїл, Дмитро, Федора.

Також віряни Православної церкви України вшановують перще і друге знайдення голови Іоана Предтечі.

Усім, у кого сьогодні день ангела, зичимо великого людського щастя та прихильності небесного покровителя.


