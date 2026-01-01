24 лютого на Волині: гортаючи календар

Мацялка Василь Іванович (на фото).



Педагог за покликанням,



Щиро вітаємо з Днем народження Василя Івановича!



Нехай міцне здоров’я, невичерпна енергія й повага учнів і колег завжди супроводжують Вас, а кожен день приносить радість, тепло і нові звершення!



Також день народження сьогодні відзначають волинський журналіст Роман Жижара та директор Луцького педагогічного коледжу Петро Бойчук.



День ангела 24 лютого святкують Влас, Всеволод, Гавриїл, Дмитро, Федора.



Також віряни Православної церкви України вшановують перще і друге знайдення голови Іоана Предтечі.



Усім, у кого сьогодні день ангела, зичимо великого людського щастя та прихильності небесного покровителя.





