У Луцьку створять фотостенд зниклих безвісти

На Театральному майдані у центрі Луцька встановлять фотостенд зниклих безвісти.

Про це стало відомо під час засідання бюджетної комісії Луцької міськради, - інформує ВолиньUA.

В.о директора департаменту з питань ветеранської політики Тетяна Янчук розповіла, що у Луцькій громаді планують створити місця пам'яті.

У центрі міста на Театральному майдані встановлять фотостенд зниклих безвісти на війні з російськими загарбниками. А у старостатах створять Алеї пам'яті.

