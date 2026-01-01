У Луцьку створять фотостенд зниклих безвісти





Про це стало відомо під час засідання бюджетної комісії Луцької міськради, - інформує



В.о директора департаменту з питань ветеранської політики Тетяна Янчук розповіла, що у Луцькій громаді планують створити місця пам'яті.



У центрі міста на Театральному майдані встановлять фотостенд зниклих безвісти на війні з російськими загарбниками. А у старостатах створять Алеї пам'яті.

