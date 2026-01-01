В КП «Ласка» зʼявився постійний меценат

Комунальне підприємство “Ласка”, яке опікується безпритульними тваринами Луцька та навколишніх сіл, отримало постійного мецената.Відтепер допомагати з харчуванням тварин буде компанія SmoKing та її засновникз командою.Він зазначає, що це не разова допомога, а домовленість про сталу підтримку – аби ті, хто опікуються тваринами, могли розраховувати на допомогу в майбутньому.“Під час війни ми зосереджені на великих речах. Тварини ж не розуміють, що відбувається, саме тому особливо потребують нашої турботи. На постійній основі наша компанія вирішила допомагати комунальному підприємству “Ласка”. Це не разова акція, а наша позиція”, – пояснює Дмитро Бірук.З керівництвом підприємства обумовили потребу в допомозі та її кількість, домовились про щомісячну підтримку. Йдеться про покупку корму для тварин та супутніх товарів, визначених підприємством.“Сподіваюсь, наш приклад також надихне долучитись до допомоги бездомним тваринам тих, хто хотів це зробити, але досі не наважився. Не стільки важливим є обсяг допомоги, як, власне, увага та підтримка”, – каже Дмитро Бірук.Зазначимо, що КП “Ласка” займається відловом безпритульних тварин, їх вакцинацією, стерилізацією та прилаштуванням, цим самим зменшуючи кількість безпритульних собак на вулицях та сприяє безпечному співіснуванню безпритульних тварин та людей, зниженню ризику захворювань зоонозів та сказу.